В 2021-м еврейский Новый год приходится на 6-8 сентября.

Ожидается, что в город Умань Черкасской области в начале сентября для празднования Рош ха-Шана - начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм - приедут около 50 тысяч хасидов.

Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время встречи с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским, сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Сейчас наша главная задача, чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые вместе с нами несут службу в Умани. На все события, которые будут случаться, мы будем очень быстро и своевременно реагировать. Национальная полиция и полиция Черкасской области сейчас на усиленном варианте несения службы", - отметил Клименко.

В сообщении указано, что участники встречи отметили важность сотрудничества для предотвращения правонарушений, в частности, совершенных на почве нетерпимости.

Читайте такжеВ ГПСУ рассказали, как будут пропускать хасидов на Рош ха-Шану в условиях карантинаБродский отметил налаженную работу между полицейскими Украины и Израиля по опыту предыдущих лет.

"Полицейские Израиля приезжают сюда ради помощи, но мы понимаем, что на вас возлагается вся ответственность. И благодаря вашей работе и профессионализму мы имеем возможность приезжать на празднование Рош ха-Шана каждый год", - сказал он.

По словам Клименко, усилено присутствие правоохранителей в аэропортах.

"Мы работаем вместе с пограничной, миграционной службой для того, чтобы люди могли заехать и в безопасности отметить праздник", - подчеркнул глава Нацполиции.

Новые правила въезда в Украину

5 августа в Украине вступили в силу изменения относительно правил пересечения государственной границы.

Впоследствии Министерство иностранных дел предоставило точный список необходимых документов для паломников.

Читайте такжеАнтисемитизм в Украине остался на прежнем уровне - отчет ОЕОУ

Что такое Рош ха-Шана

Рош ха-Шана - это праздник начала нового года для каждого, кто исповедует иудаизм. В Украине он известен широкой общественности в основном благодаря ежегодному паломничеству к могиле цадика Нахмана в Умани. В последний год своей жизни основатель течения брацлавского хасидизма призвал всех последователей провести праздник вместе с ним. Его ученики во главе с Натаном истолковали это как призыв к посещению могилы учителя.

В 2021 году Рош ха-Шана приходится на 6-8 сентября.

Автор: Надя Пришляк