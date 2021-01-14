В последнее время в Норвегии стало больше случаев инфицирования COVID-19 на фоне праздничных отпусков.

Норвегия намерена начать обязательное тестирование на коронавирус всех въезжающих в страну. В то же время тех, кто не будет придерживаться правил, могут оштрафовать на 2 тысячи евро.

Об этом сообщает The Local.

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В правительстве заявили, что таким образом хотят "максимально ограничить" количество "въездных" случаев вируса. Решение вступит в силу, как только Осло усилит потенциал тестирования.

В Норвегии уже действуют одни из самых жестких правил въезда в Европе: от иностранцев требуют отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный в течение последних 72 часов, обязательную регистрацию в органах местной власти и во многих случаях – прохождение семидневного карантина. Еще один тест на COVID-19 граждане должны сдать за 24 часа после прибытия.

В стране уже началась кампания по иммунизации населения. В последнее время в Норвегии стало больше случаев инфицирования COVID-19 на фоне праздничных отпусков.

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Автор: Яна Ставская