Скрытая жемчужина Африки: названа недооцененная страна с пляжами в карибском стиле

Сенегал постепенно становится популярнее среди туристов.

В Африке есть множество отличных мест для отдыха, которые очень популярны среди туристов. Многие люди отправляются на континент ради сафари, чтобы исследовать некоторые из красивейших островов мира или отдохнуть в прибрежных городах. Тем не менее есть и страны, которые часто остаются вне поля зрения отдыхающих, среди которых Сенегал в Западной Африке, пишет Express.

Отмечается, что в этой стране средняя температура воздуха в январе составляет 26°C, а максимальная - 30°C. Помимо этого отдых в Сенегале обойдется дешевле, чем в популярных туристических направлениях.

В издании поделились, что Дакар, столица Сенегала, является шумным городом и главным туристическим узлом страны.

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Те люди, которым по душе более спокойный отдых, могут отправиться в Пуэнт-Сарен. Этот город выходит на Атлантический океан у восточного побережья страны. В издании подчеркнули, что вода там бирюзового цвета, а большой участок побережья расположен рядом с тихой рыбацкой деревней.

Пуэнт-Сарен находится в двух часах езды от столицы, но он хорошо развит для туристов благодаря своим пятизвездочным отелям и огромным виллам, добавили журналисты.

Вечером в Пуэнт-Сарене можно отдохнуть и полюбоваться закатом или даже попробовать сенегальскую уличную еду в рыбацкой деревне, рассказали в издании.

Коммерческий директор Tui UK Фил Айвсон заявил журналистам, что Западная Африка становится все более популярной среди туристов.

"Мы наблюдаем значительный рост спроса на зимний солнечный отдых в Западной Африке из года в год. С точки зрения количества пассажиров, наибольший рост наблюдался в Сале, Кабо-Верде. Бронирования в Гамбию и Сенегал также выросли, более чем на 20% и 60% соответственно в этом году по сравнению с прошлым годом", - сказал он.

Последние новости туризма

Ранее УНИАН сообщал, что Неаполь, родину пиццы, признали лучшим городом для туристов-гурманов. Всего в десятку лучших городов мира для любителей поесть попали шесть городов в Италии.

Кроме того, в небе Техаса дроны образовали гигантского Санта-Клауса. Это достижение даже попало в Книгу рекордов Гиннеса.

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