В то же время российское отделение компании TUI Tantur в Турции закрыли, сотрудников уволили, а компьютеры заблокировали.

Турецкий представитель крупнейшего туроператора мира TUI отменил бронирование российских туроператоров в отелях Турции.

Об этом сообщает Turizmgazetesi.

TUI, ссылаясь на санкции против России, попросила отели отменить бронирование туроператоров, принадлежащих россиянам. Такое требование компания отправила туроператорам в странах Балтии: TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita.

"Цель этого письма – сообщить вам, что все операции Tantur в Турции для TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita Holdings Limited приостановлены. Действие контракта прекращено в соответствии со статьей 9 контракта, подписанного между гостиницей и Tantur", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что требование должно быть выполнено до 31 мая, однако затем 20 числа каждого месяца норма может продлеваться на каждые 30 дней.

Также сообщается, что российское отделение компании TUI Tantur в Турции закрыли, сотрудников уволили, а компьютеры заблокировали.

Справка УНИАН. TUI Group – британско-немецко-российская компания, занимающаяся отдыхом, путешествиями и туризмом. TUI – это аббревиатура от Touristik Union International "Международный туристический союз". Ее штаб-квартира расположена в немецком Ганновере.

План по привлечению российских туристов в Турцию: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее власти Турции приняли "дорожную карту" по привлечению туристов из России, включающий три основных пункта.

Первый пункт касается оказания кредитной поддержки под госгарантии турецким туроператорам, базирующимся в России, в первую очередь, таким компаниям, как Anex, Pegas и Coral. Общая сумма кредита – 300 миллионов долларов. Ожидается, что этот пакет поддержки будет объявлен в первую неделю мая.

Второй пункт касается уже достигнутой договоренности о сотрудничестве туроператоров с крупнейшим авиаперевозчиком Турции Turkish Airlines, предусматривает выделение 1,5 миллиона мест для "пакетных" туристов из России. Еще 500 тысяч российских туристов обещает перевезти лоукостер Pegasus Airlines. Таким образом, в 2022 году гарантированно посетить Турцию смогут 2 миллиона российских туристов.

Третий пункт предусматривает возможность создания новой авиакомпании под названием Southwind, которая будет базироваться в Анталии и будет перевозить только туристов из России в Турцию. В случае создания этой компании власти Турции рассчитывают привлечь дополнительно 1 млн туристов из РФ. Позже стало известно, что турецкие власти создадут еще одну авиакомпанию для российских туристов.

Отметим, Россия уже несколько лет подряд является лидером по количеству отправленных туристов в Турцию. Так, в 2021 году в стране отдохнули почти 4,7 миллиона российских туристов, тогда как в 2022 году Турция ожидала 7 миллионов отдыхающих из России. В январе-феврале этого года поток российских туристов в Турцию увеличился на 39 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако с началом войны в марте их количество существенно уменьшилось.