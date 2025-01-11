В УЗ рассказали об интересных находках / Коллаж УНИАН / фото ua.depositphotos.com, УЗ

В Укрзализныце опубликовали список необычных вещей, которые в прошлом году забывали в поездах пассажиры.

В официальном Telegram-канале компании сообщается, что в 2024 году железнодорожники получили 17 тысяч 218 обращений с просьбой найти потерянные в поездах и на вокзалах вещи. Отмечается, что в 70% случаев их находят и возвращают людям.

Среди утерянных вещей были следующие:

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  • ведро с яйцами;
  • лук для стрельбы;
  • коробка с живыми бабочками;
  • мокрый купальник в пакете;
  • кот;
  • электрическая мясорубка;
  • бриллиантовый крестик с цепочкой;
  • кошелек с $6000;
  • собачья зеленая куртка.

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Напомним, что ранее компания начала продавать на избранных поездах полноценные обеды. Сейчас услуга работает в тестовом режиме.

Также пассажирам скоростных "Интерсити+" предоставили возможность выбирать место по или против направления движения.

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