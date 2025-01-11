В Укрзализныце опубликовали список необычных вещей, которые в прошлом году забывали в поездах пассажиры.
В официальном Telegram-канале компании сообщается, что в 2024 году железнодорожники получили 17 тысяч 218 обращений с просьбой найти потерянные в поездах и на вокзалах вещи. Отмечается, что в 70% случаев их находят и возвращают людям.
Среди утерянных вещей были следующие:
- ведро с яйцами;
- лук для стрельбы;
- коробка с живыми бабочками;
- мокрый купальник в пакете;
- кот;
- электрическая мясорубка;
- бриллиантовый крестик с цепочкой;
- кошелек с $6000;
- собачья зеленая куртка.
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Напомним, что ранее компания начала продавать на избранных поездах полноценные обеды. Сейчас услуга работает в тестовом режиме.
Также пассажирам скоростных "Интерсити+" предоставили возможность выбирать место по или против направления движения.