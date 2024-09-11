При этом чаще всего при выезде люди забывают в номерах грязное белье, зарядные устройства, а также косметику и туалетные принадлежности.

Выезжая из отеля, туристы довольно часто забывают там что-то из своих вещей – от вполне обычных мелочей до весьма экстравагантных предметов.

Новое исследование от Hotels.com, в котором приняли участие более 400 отелей по всему миру, выявило, что чаще всего при выезде люди забывают в номерах грязное белье, зарядные устройства, а также косметику и туалетные принадлежности, пишет The Independent.

Однако также некоторые гости оставляли после себя действительно странные личные вещи, в том числе два полных гипса для ног и "столько зубных протезов, что ими можно было бы заполнить пол отеля", отмечают авторы исследования.

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Некоторые люди даже забывали в отелях своих домашних животных, в том числе ящерицу и цыпленка. К счастью, оба были возвращены своим владельцам.

Также гости забывали довольно дорогие вещи, в том числе часы Rolex, сумку Hermes Birkin и еще одни часы стоимостью более 6 миллионов долларов.

Кроме того, некоторые отели находили после выезда гостей автомобильную шину, блендер и строительные трубы.

В опросе Hotel Innsights также задавался вопрос, что случилось с оставленными вещами, и выяснилось, что некоторые сотрудники отеля сделали все возможное, чтобы воссоединить гостей с их собственностью.

Например, один героический сотрудник проехал 160 километров, чтобы вернуть забытый паспорт, в то время как другой пробежал несколько сотен метров, чтобы доставить вещи на отбывающий круизный лайнер. Другой преданный своему делу сотрудник проехал четыре часа, чтобы вернуть забывчивым гостям потерянный чемодан.

Как сообщал УНИАН, ранее сотрудники отелей рассказали, какие вещи туристы чаще всего крали из отелей.

Также эксперты пояснили, какие предметы можно забирать из отеля, а какие не стоит.

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