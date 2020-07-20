Авиакомпания Wizz Air запустит 14 новых маршрутов из Украины в Италию

В пресс-службе отметили, что на рейсах авиакомпании будут внедрены дополнительные меры, которые обеспечат физическое дистанцирование во время посадки и помогут поддерживать необходимый уровень чистоты на борту.

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе компания Wizz Air запустит 14 новых маршрутов из Украины в Италию - в Рим, Милан, Венецию, Неаполь, Верону, Катанию и Болонью (Италия) из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Так, с 14 августа авиакомпания начнет выполнять рейс Киев - Венеция по понедельникам, средам и пятницам. Цена билета стартует от 579 грн.

Также с 14 августа будет запущен рейс Киев – Неаполь по понедельникам, средам и пятницам. Цена билета стартует от 579 грн.

С 14 августа будет запущен рейс Львов – Милан по понедельникам и пятницам. Цена билета стартует от 579 грн.

С 16 августа будет запущен рейс Львов – Рим по средам и воскресениям. Цена билета стартует от 579 грн.

С 26 октября будет запущен рейс Харьков – Милан по понедельникам и пятницам. Цена билета стартует от 729 грн.

С 27 октября будет запущен рейс Запорожье – Милан по вторникам и субботам. Цена билета стартует от 729 грн.

Также с 28 марта 2021 года будет запущен рейс Киев – Рим по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресениям. Цена билета стартует от 869 грн.

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С 28 марта будет запущен рейс Киев – Милан по вторникам, четвергам, субботам и воскресениям. Цена билета стартует от 579 грн.

С 29 марта будет запущен рейс Одесса – Венеция по понедельникам и пятницам. Цена билета стартует от 729 грн.

С 29 марта будет запущен рейс Львов – Верона по понедельникам и пятницам. Цена билета стартует от 729 грн.

С 29 марта будет запущен рейс Киев – Болонья по понедельникам, средам и пятницам. Цена билета стартует от 729 грн.

С 29 марта будет запущен рейс Киев – Катания по понедельникам и пятницам. Цена билета стартует от 729 грн.

С 29 марта будет запущен рейс Львов – Катания по вторникам и субботам. Цена билета стартует от 729 грн.

С 30 марта будет запущен рейс Харьков – Венеция по вторникам и субботам. Цена билета стартует от 729 грн.

В пресс-службе отметили, что на рейсах авиакомпании будут внедрены дополнительные меры, которые обеспечат физическое дистанцирование во время посадки и помогут поддерживать необходимый уровень чистоты на борту.

«В частности, в течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж - перчатки. Пассажирам без масок запрещено совершать посадку на борт самолета, однако новую маску они могут всегда могут приобрести вместе с набором для дезинфекции (1 маленькая бутылка дезинфицирующего геля, 2 пары перчаток, 2 маски, 6 дезинфицирующих салфеток). В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что во время перелета не будут распространять бортовые журналы и будут поощрять пользоваться опцией бесконтактной оплаты покупок на борту.

«Согласно новым правилам, пассажиры должны соблюдать меры физической дистанции, внедренные местными органами власти, и рассчитываться за все необходимые услуги перед посадкой онлайн (например, оплачивать дополнительный багаж через Интернет, услугу WIZZ Priority или быструю проверку безопасности), чтобы минимизировать любые физические контакты в аэропорту», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 17 июня Wizz Air возобновила работу своей базы в международном аэропорту «Киев» и перелеты из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

Справка УНИАН. Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, осуществляющий рейсы по более 700 маршрутам с 25 баз, соединяя 155 направлений в 45 странах.

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