В Wizz Air рассказали об условиях обмена билетов, если пассажирам запрещен въезд в страну назначения

Авиакомпания не может предложить компенсацию за неотмененные рейсы. Если пассажиры не уверены, что хотят путешествовать, они могут выбрать опцию Wizz Flex и получить возможность изменить бронирование.

Пассажиры, которые купили авиабилеты Wizz Air, но не могут лететь из-за запрета на въезд в страну назначения из-за карантинных правил, могут обменять или вернуть билеты на общих основаниях, если рейс не изменен или не отменен.

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Об этом говорится в ответе авиаперевозчика на запрос avianews.com. «Wizz Air стремится продолжать выполнять основные рейсы для пассажиров, которым необходимо вернуться в свои страны. Поэтому авиакомпания не может предложить компенсацию за неотмененные рейсы. Если пассажиры не уверены, хотят ли они путешествовать, они могут выбрать опцию Wizz Flex и получить возможность изменить бронирование», — объяснили в авиакомпании.

Пассажирам, бронирования которых изменились, лоу-кост предлагает зачисление 120% стоимости билетов на счет Wizz, который можно использовать для будущих бронирований в течение 24 месяцев, или возврат 100% средств. Однако в Wizz Air предупреждают, что обработка заявок на выплату денег занимает более длительное время.

Услуга Wizz Flex позволяет изменять дату и маршрут без оплаты штрафа, однако может взиматься тарифная разница, если цена нового билета превышает стоимость старого. Услуга стоит 12 евро за рейс. Добавить ее можно только на этапе бронирования и нельзя заказать уже после завершения покупки билета.

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