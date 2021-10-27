Теперь украинцы могут въезжать в страну без необходимости делать тест на COVID-19 и самоизолироваться по прибытии, но должны иметь COVID-сертификат вакцинации.

Королевство Дания, которое первым в ЕС отменило все карантинные ограничения, изменило правила въезда для граждан Украины в период пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Посольство Украины в Дании в социальной сети Facebook.

В частности, 25 октября датское правительство отменило действие национальной цветовой модели, которая группировала страны по уровню заболеваемости COVID-19. Таким образом, с этой даты ограничения на поездки в Данию упрощены.

"С этой даты граждане Украины могут въезжать в Данию без необходимости делать тест на COVID-19 и самоизолироваться по прибытии. Для этого органам пограничного контроля Дании нужно предъявить COVID-сертификат ЕС или его эквивалент. COVID-сертификат, выданный украинским Единым порталом государственных услуг "Дія", также принимается, поскольку Украина присоединилась к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС. Указанный COVID-сертификат должен подтверждать вакцинацию от COVID-19 одной или двумя дозами вакцины, отрицательный результат тестирования на COVID-19 или выздоровление от COVID-19", – говорится в сообщении.

Читайте такжеЧем туристов привлекает датский остров Зеландия (фоторепортаж)В то же время, в случае отсутствия COVID-сертификата, украинцам нужно сделать тест на COVID-19 в течение 24 часов после прибытия в Данию в одном из центров тестирования. Требование по тестированию на COVID-19 перед приездом в Данию отменено.

"Если гражданин Украины раньше переболел COVID-19, но при этом не имеет COVID-сертификата, нужно предъявить медицинскую справку, которая подтверждает положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не менее чем за 14 дней, но не более чем за год до въезда в Данию. В таком случае, делать тест на COVID-19 по прибытии в Данию не нужно", – говорится в сообщении.

"Если гражданин Украины въезжает в Данию из стран, Дания считает стран с "очень высоким риском инфицирования COVID-19" (сейчас это большинство стран Африки, Азии и Латинской Америки), нужно подтвердить полную вакцинацию или выздоровления от COVID-19. В противном случае, нужно сделать тест на COVID-19 сразу после прибытия в Дании (в аэропорту) и самоизолироваться на 10 дней", – добавили в посольстве.

Кроме того, датское правительство оставило за собой право быстро вощобновить все ограничения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с появлением за рубежом новых вариантов вируса COVID-19, которые могут представлять риск для Дании.

Как ранее сообщал УНИАН, в связи со стремительным ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине, в Евросоюзе наоборот ведутся разговоры о закрытии границ для украинцев. Вычеркнуть Украину из "зеленого" списка стран обещают чуть ли не каждую неделю.

В свою очередь министр иностранных дел Укрины Дмитрий Кулеба заявляет, что внешнеполитическое ведомство прилагает усилия для сохранения возможности украинцам путешествовать в страны Европейского Союза на случай исключения Украины из "зеленого" списка безопасных стран.

Тем не менее, некоторые страны Европы, как, например, Франция и Германия, уже запретили въезд украинцам с туристической целью, кроме тех , кто имеет двае прививки признанными в ЕС вакцинами от коронавируса: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Авторы: Марина Григоренко, Виталий Саенко