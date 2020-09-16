Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) опубликовала обновленное расписание рейсов на осень 2020 года, которое также включает возвращение стыковочных рейсов.
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Как отмечают в пресс-службе МАУ, анонсированное ранее расписание рейсов до 24 октября 2020 года, предусматривающее существенное сокращение количества рейсов, остается практически без изменений. Единственное исключение - рейсы в Тбилиси, отмененные из-за продления эпидемиологических ограничений со стороны властей Грузии.
В МАУ также надеются на прекращение ограничений для иностранцев на въезд в Украину с октября, а потому предлагают своим пассажирам стыковки и новые рейсы. Тем самым, у пассажиров появится возможность расширить географию для путешествий по Европе и Ближнему Востоку не только в период ограничений, но и после их окончания.
Новые международные рейсы:
- Киев-Брюссель (BRU)– Киев
- Киев-Дюссельдорф (DUS) – Киев
- Киев-Лондон (LGW)– Киев
- Киев-Прага (PRG) – Киев
- Киев-Баку (GYD) – Киев
Перечень стыковок международных рейсов:
МАУ предлагает варианты стыковок из Амстердама (AMS), Лондона (LGW), Парижа (CDG), Брюсселя (BRU), Милана (MXP), Дюссельдорфа (DUS) Мюнхена (MUC), Праги (PRG) через Киев (KBP) в:
- Дубай (DXB)
- Каир (CAI)
- Баку (GYD)
- Ереван (EVN)
- Стамбул (IST)
- Тель-Авив (TLV)
Из Дубая (DXB), Каира (CAI), Баку (GYD), Еревана (EVN) через Киев (KBP) в:
- Амстердам (AMS)
- Лондон (LGW)
- Париж (CDG)
- Брюссель (BRU)
- Милан (MXP)
- Дюссельдорф (DUS)
- Мюнхен (MUC)
- Прагу (PRG)
- Тель-Авив (TLV)
- Стамбул (IST)
Из Тель-Авива и Стамбула через Киев (KBP) в:
- Амстердам (AMS)
- Лондон (LGW)
- Париж (CDG)
- Брюссель (BRU)
- Милан (MXP)
- Дюссельдорф (DUS)
- Мюнхен (MUC)
- Прагу (PRG)
- Дубай (DXB)
- Ереван (EVN)
- Баку (GYD)
Перечень стыковок международных рейсов с внутренними:
МАУ также предлагает варианты стыковок через Киев (KBP) собственными и партнерскими рейсами по Украине. Из Амстердама (AMS), Лондона (LGW), Парижа (CDG), Брюсселя (BRU), Милана (MXP), Дюссельдорфа (DUS) Мюнхена (MUC), Праги (PRG), Тель-Авива (TLV) и Стамбула (IST) через Киев (KBP) в:
- Харьков (HRK)
- Львов (LWO)
- Херсон (KHE)
- Одессу (ODS)
- Днепр (DNK)
Из Дубая (DXB), Каира (CAI), Баку (GYD), Еревана (EVN) через Киев (KBP) в:
- Харьков (HRK)
- Львов (LWO)
- Одессу (ODS)
- Днепр (DNK)
Также, в МАУ напомнили, что Тель-Авив имеет прямое сообщение с Одессой, Львовом, Харьковом и Днепром. А из Стамбула можно долететь прямым рейсами не только до Киева, но и до Одессы.
Кроме того, отмечают в пресс-службе МАУ, пассажиры, которые будут покупать авиабилеты с 16 сентября включительно, смогут бесплатно неоднократно менять дату вылета в течение срока действия авиабилета.
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