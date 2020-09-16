Кроме того, пассажиры, которые будут покупать авиабилеты МАУ с 16 сентября включительно, смогут бесплатно неоднократно менять дату вылета в течение срока действия авиабилета.

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) опубликовала обновленное расписание рейсов на осень 2020 года, которое также включает возвращение стыковочных рейсов.

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Как отмечают в пресс-службе МАУ, анонсированное ранее расписание рейсов до 24 октября 2020 года, предусматривающее существенное сокращение количества рейсов, остается практически без изменений. Единственное исключение - рейсы в Тбилиси, отмененные из-за продления эпидемиологических ограничений со стороны властей Грузии.

В МАУ также надеются на прекращение ограничений для иностранцев на въезд в Украину с октября, а потому предлагают своим пассажирам стыковки и новые рейсы. Тем самым, у пассажиров появится возможность расширить географию для путешествий по Европе и Ближнему Востоку не только в период ограничений, но и после их окончания.

Новые международные рейсы:

Киев-Брюссель (BRU)– Киев

Киев-Дюссельдорф (DUS) – Киев

Киев-Лондон (LGW)– Киев

Киев-Прага (PRG) – Киев

Киев-Баку (GYD) – Киев

Перечень стыковок международных рейсов:

МАУ предлагает варианты стыковок из Амстердама (AMS), Лондона (LGW), Парижа (CDG), Брюсселя (BRU), Милана (MXP), Дюссельдорфа (DUS) Мюнхена (MUC), Праги (PRG) через Киев (KBP) в:

Дубай (DXB)

Каир (CAI)

Баку (GYD)

Ереван (EVN)

Стамбул (IST)

Тель-Авив (TLV)

Из Дубая (DXB), Каира (CAI), Баку (GYD), Еревана (EVN) через Киев (KBP) в:

Амстердам (AMS)

Лондон (LGW)

Париж (CDG)

Брюссель (BRU)

Милан (MXP)

Дюссельдорф (DUS)

Мюнхен (MUC)

Прагу (PRG)

Тель-Авив (TLV)

Стамбул (IST)

Из Тель-Авива и Стамбула через Киев (KBP) в:

Амстердам (AMS)

Лондон (LGW)

Париж (CDG)

Брюссель (BRU)

Милан (MXP)

Дюссельдорф (DUS)

Мюнхен (MUC)

Прагу (PRG)

Дубай (DXB)

Ереван (EVN)

Баку (GYD)

Перечень стыковок международных рейсов с внутренними:

МАУ также предлагает варианты стыковок через Киев (KBP) собственными и партнерскими рейсами по Украине. Из Амстердама (AMS), Лондона (LGW), Парижа (CDG), Брюсселя (BRU), Милана (MXP), Дюссельдорфа (DUS) Мюнхена (MUC), Праги (PRG), Тель-Авива (TLV) и Стамбула (IST) через Киев (KBP) в:

Харьков (HRK)

Львов (LWO)

Херсон (KHE)

Одессу (ODS)

Днепр (DNK)

Из Дубая (DXB), Каира (CAI), Баку (GYD), Еревана (EVN) через Киев (KBP) в:

Харьков (HRK)

Львов (LWO)

Одессу (ODS)

Днепр (DNK)

Также, в МАУ напомнили, что Тель-Авив имеет прямое сообщение с Одессой, Львовом, Харьковом и Днепром. А из Стамбула можно долететь прямым рейсами не только до Киева, но и до Одессы.

Кроме того, отмечают в пресс-службе МАУ, пассажиры, которые будут покупать авиабилеты с 16 сентября включительно, смогут бесплатно неоднократно менять дату вылета в течение срока действия авиабилета.

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Автор: Марина Григоренко