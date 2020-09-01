В дальнейшем расписание рейсов МАУ может подвергнуться новым изменениям, учитывая последствия ограничений пересечения границ украинскими и иностранными гражданами.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) существенно сокращает программу полетов на период с 1 сентября по 24 октября 2020 года.

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Как отмечают в пресс-службе авиаперевозчика, пересмотр расписания обусловлен временным запретом въезда в Украину иностранцев и лиц без гражданства.

Внутренние рейсы МАУ с 1 сентября по 24 октября 2020 года:

Киев - Львов (LWO) - по понедельникам, четвергам и пятницам в первой половине сентября, с 16.09 - по понедельникам, средам и пятницам. Обратные рейсы по понедельникам, средам и пятницам. С 01.10 - 6 раз в неделю кроме выходных. Обратные рейсы - каждый следующий день. Кроме рейса по пятницам - рейсы в обратном направлении еженедельно.

(LWO) - по понедельникам, четвергам и пятницам в первой половине сентября, с 16.09 - по понедельникам, средам и пятницам. Обратные рейсы по понедельникам, средам и пятницам. С 01.10 - 6 раз в неделю кроме выходных. Обратные рейсы - каждый следующий день. Кроме рейса по пятницам - рейсы в обратном направлении еженедельно. Киев - Одесса (ODS) - ежедневная программа. Обратные рейсы - каждый следующий день.

(ODS) - ежедневная программа. Обратные рейсы - каждый следующий день. Киев - Херсон (KHE) - по пятницам и воскресеньям с обратными рейсами каждую субботу и понедельникам. Рейсы по данному направлению будут выполняться до 21.09.

(KHE) - по пятницам и воскресеньям с обратными рейсами каждую субботу и понедельникам. Рейсы по данному направлению будут выполняться до 21.09. Киев - Харьков (HRK) - старт рейсов запланирован с 14 сентября, по понедельникам, средам и пятницам. Обратные рейсы по понедельникам, средам и пятницам. С октября - 6 раз в неделю кроме субботы. Рейсы в обратном направлении будут выполняться на следующий день после прилета.

(HRK) - старт рейсов запланирован с 14 сентября, по понедельникам, средам и пятницам. Обратные рейсы по понедельникам, средам и пятницам. С октября - 6 раз в неделю кроме субботы. Рейсы в обратном направлении будут выполняться на следующий день после прилета. Киев - Днепр (DNK) - старт оборотных рейсов запланирован с 14 сентября, по понедельникам, средам и пятницам. Обратные рейсы по понедельникам, средам и пятницам. С октября - рейсы 6 раз в неделю кроме субботы.

Международные рейсы МАУ с 1 сентября по 24 октября 2020 года:

Киев - Амстердам (AMS) - Киев - четыре раза в неделю в рамках регулярной программы - по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 30.09 - появится дополнительная частота по средам. По данному направлению будут выполняться оборотные рейсы.

- четыре раза в неделю в рамках регулярной программы - по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 30.09 - появится дополнительная частота по средам. По данному направлению будут выполняться оборотные рейсы. Киев - Лондон (LGW) - Киев - в сентябре запланированы рейсы 2 и 3 сентября, а также с 02.10 три частоты регулярной программы - оборотные рейсы по понедельникам, средам и пятницам.

- в сентябре запланированы рейсы 2 и 3 сентября, а также с 02.10 три частоты регулярной программы - оборотные рейсы по понедельникам, средам и пятницам. Киев - Париж (CDG) - Киев - оборотные рейсы по понедельникам, средам и воскресеньям, с 25.09 - дополнительная частота по пятницам и с 03.10 - каждую субботу.

- оборотные рейсы по понедельникам, средам и воскресеньям, с 25.09 - дополнительная частота по пятницам и с 03.10 - каждую субботу. Киев - Брюссель (BRU) - Киев - с 02.10 оборотные рейсы по понедельникам, средам и пятницам.

- с 02.10 оборотные рейсы по понедельникам, средам и пятницам. Киев - Милан (MXP) - Киев - оборотные рейсы по понедельникам и пятницам, с дополнительным рейсом 17.09 и дополнительной частотой каждую среду с 23.09.

- оборотные рейсы по понедельникам и пятницам, с дополнительным рейсом 17.09 и дополнительной частотой каждую среду с 23.09. Киев - Дубай (DXB) - Киев - ежедневные оборотные рейсы.

- ежедневные оборотные рейсы. Киев - Каир (CAI) - Киев - с 14.09 по понедельникам и среды, возвращение в Киев - по средам и пятницам.

- с 14.09 по понедельникам и среды, возвращение в Киев - по средам и пятницам. Киев - Дюссельдорф (DUS) - Киев - с 01.10 оборотные рейсы по понедельникам, средам и пятницам.

- с 01.10 оборотные рейсы по понедельникам, средам и пятницам. Киев - Мюнхен (MUC) - Киев - оборотные рейсы по понедельникам и пятницам, с 16.09 - дополнительная частота по средам.

- оборотные рейсы по понедельникам и пятницам, с 16.09 - дополнительная частота по средам. Киев - Тбилиси (TBS) - Киев - с 1 октября 6 раз в день кроме субботы, обратные рейсы на следующий день шесть раз в неделю кроме воскресенья.

- с 1 октября 6 раз в день кроме субботы, обратные рейсы на следующий день шесть раз в неделю кроме воскресенья. Киев - Баку (GYD) - Киев - с 4 октября рейсы по средам и воскресеньям с возвращением в Киев на следующий день.

- с 4 октября рейсы по средам и воскресеньям с возвращением в Киев на следующий день. Киев - Ереван (EVN) - Киев - субботние рейсы 5 и 12 сентября, а также по понедельникам до середины октября. С 17.09 - дополнительные частоты по четвергам и пятницам. Обратные рейсы - каждый следующий день.

- субботние рейсы 5 и 12 сентября, а также по понедельникам до середины октября. С 17.09 - дополнительные частоты по четвергам и пятницам. Обратные рейсы - каждый следующий день. Киев - Стамбул (IST) - Киев - оборотные рейсы ежедневно.

- оборотные рейсы ежедневно. Одесса - Стамбул (IST) - Одесса - до 12.09 рейсы каждую субботу, потом в 25.09 по пятницам. С 04.10 рейсы в Стамбул по понедельникам и пятницам. Обратные рейсы в 25.09 каждую субботу, а с 02.10 - по средам и пятницам.

- до 12.09 рейсы каждую субботу, потом в 25.09 по пятницам. С 04.10 рейсы в Стамбул по понедельникам и пятницам. Обратные рейсы в 25.09 каждую субботу, а с 02.10 - по средам и пятницам. Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев - с 1 октября - рейсы по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям, обратные рейсы - каждый следующий день. Также планируются дополнительные оборотные рейсы 1, 3, 20, 21, 22 и 28 сентября.

- с 1 октября - рейсы по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям, обратные рейсы - каждый следующий день. Также планируются дополнительные оборотные рейсы 1, 3, 20, 21, 22 и 28 сентября. Львов - Тель-Авив (TLV) - Львов - с 04.10 оборотные рейсы еженедельно.

- с 04.10 оборотные рейсы еженедельно. Одесса - Тель-Авив (TLV) - Одесса - оборотные рейсы 2, 6, 13, 20, 21, 22 сентября и с начала октября – в четверг и субботу.

- оборотные рейсы 2, 6, 13, 20, 21, 22 сентября и с начала октября – в четверг и субботу. Днепр - Тель-Авив (TLV) - Днепр - с 17.09 оборотные рейсы по четвергам.

с 17.09 оборотные рейсы по четвергам. Харьков - Тель-Авив (TLV) - Харьков - с 16.09 по 30.09 - оборотные рейсы по средам, с 04.10 - еженедельно.

- с 16.09 по 30.09 - оборотные рейсы по средам, с 04.10 - еженедельно. Киев - Прага (PRG) - Киев - с 02.10 оборотные рейсы по понедельникам, средам и пятницам.

- с 02.10 оборотные рейсы по понедельникам, средам и пятницам. Киев - Мадрид (MAD) - Киев - оборотные рейсы 4 и 7 сентября.

- оборотные рейсы 4 и 7 сентября. Киев - Нью-Йорк (JFK) - Киев - оборотный рейс 9 сентября.

27 августа МАУ из-за введения временного запрета на въезд иностранцев МАУ оперативно отменила ряд рейсов. В частности, с 14 сентября полностью отменены: Киев – Запорожье (OZH) – Киев; Киев – Мадрид (MAD) – Киев; Киев – Барселона (BCN)– Киев; Киев – Женева (GVA) – Киев; Киев – Берлин (TXL) – Киев; Киев – Кишинев (KIV) – Киев;

Также были сокращены частоты по следующим маршрутам: Киев – Одесса (ODS) – Киев ; Киев – Дюссельдорф (DUS) – Киев; Киев – Брюссель (BRU) – Киев; Киев - Тель-Авив (TLV) – Киев, Киев – Харьков (HRK) – Киев, Киев – Днепр (DNK) - Киев

Как отмечают в пресс-службе, в дальнейшем расписание рейсов МАУ может испытывать новых изменений, учитывая последствия ограничений пересечения границ украинцами и иностранными гражданами.

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Автор: Марина Григоренко