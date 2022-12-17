В этом году главная елка страны будет искусственная, ее украсят энергосберегающими гирляндами и шариками в цветах украинского флага.

На Софийской площади в центре Киева уже практически смонтировали и начинают украшать символическую елку несокрушимости.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в этом году главная елка страны будет искусственная, высотой 12 метров. Ее украсят энергосберегающими гирляндами, которые будут светиться от генератора, а подсветка елки, скорее всего, будет происходить в определенные часы.

По его словам, в этом году новогоднее дерево украсят игрушками прошлых лет, использовав около тысячи шариков синих и желтых цветов и белых голубей. Верхушку главной елки будет венчать герб Украины. Нижняя часть елки будет оформлена стендами с флагами стран, которые помогают Киеву справиться с вызовами и последствиями войны.

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Также рядом с елочным генератором столичные власти планируют обустроить точки для подзарядки гаджетов, разместив их в тематической палатке, подробности о которой в мэрии обещают рассказать позже.

"Напомню, что в этом году елку устанавливаем и украшаем за счет меценатов и бизнеса, генератор тоже предоставили благотворители. Город средств не тратит. Массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади в этом году не будет", – добавил мэр столицы.

Скандал с установкой праздничной елки в Киеве

В начале ноября 2022 года мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что массовых гуляний на новогодние праздники в столице не будет, однако предположил возможность установки елки. Позже стало известно, что если елку установят, ее украсят в цветах национального флага, а на макушке вместо звезды будет трезубец.

Впоследствии на сайте Офиса президента появилась петиция с предложением не устанавливать в этом году елку в центре Киева, потому что в условиях регулярных отключений света и ракетных ударов России это празднование является неуместным. После этого на сайте Киевсовета появилась петиция с предложением все же установить главную новогоднюю елку в Киеве, но за средства меценатов.

В конце концов, городские власти столицы от идеи установки елки не отказалась. Правда, ее открытие будет без концертов, ярмарки и традиционного "городка" с развлечениями.

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