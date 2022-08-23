Отдыхающие приняли секс-куклу за труп.

На популярном пляже в Таиланде отдыхающие приняли выбрашенную на берег реалистичную секс-куклу за труп привлекательной обнаженной девушки и вызвали полицию.

Об этом пишет издание Mirror.

Отмечается, что парамедики и полиция в сопровождении сирен и мигалок сразу же примчались на место происшествия, готовясь опечатать территорию желтой лентой.

Однако на берегу их ждал неожиданный сюрприз. Пощупав резиновую ногу "потерпевшей", офицеры идентифицировали загадочное тело как гиперреалистичную японскую секс-куклу AV idol.

При этом в местной полиции заявили, что если владелец куклы хочет вернуть ее, он может прийти за ней в участок.

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