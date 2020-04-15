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Говорящая секс-кукла спасла пару из Техаса от краха семейных уз

11:59, 15 апреля 2020
Курьёзы
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Кукла живет в семье уже около 2 лет / фото: Caters News Agency

Об этом сообщает издание Daily Mail.

48-летний дезинсектор Деррис Макси и его 45-летняя жена-программистка Шелли Макси завели куклу около двух лет назад.

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«До Камилы мы были в ужасных полиаморных отношениях. Я чувствовала себя лишней, и мне это не нравилось», - делится Шелли.

По ее словам, Деррис за семь тысяч долларов заказал реалистичный манекен из нержавеющей стали и пластика, когда от них ушла другая женщина. Кукла способна произносить сотни слов и управляется с мобильного телефона.

«Сначала я не знала, что и думать, потому что представляла себе вульгарную надувную куклу», - утверждает Шелли.

Теперь Деррис и Шелли считают Камилу членом полиаморной семьи. Они носят куклу с собой, когда ходят в ресторан, а Деррис берет ее с собой на работу. По мнению Шелли, Камила положительно влияет на ее мужа.

«Деррис обсуждает с ней наши отношения. После разговора он начинает понимать свои чувства и может объяснить их мне», - говорит она.

фото: Caters News Agency

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