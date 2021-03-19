Ведущий «Мира наизнанку» также получит предсказания о том, что ждет Украину, когда закончится мировая пандемия и смогут ли люди летать на Марс.

В новой серии тревел-шоу «Мир наизнанку. Пакистан», которая выйдет на канале «1+1» в 18:20 уже в эту субботу, 20 марта, зрителей ждет продолжение горной экспедиции тревел-шоу по мистическому региону долины Хунза.

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Как сообщает пресс-служба «1+1», на этот раз Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев приблизятся к главной цели своего горного путешествия - найдут таинственную долину Чапрот, где, по легендам, живут сильнейшие шаманы мира. Говорят, что именно они предсказали появление самолетов задолго до того, как их изобрели. Дмитрий Комаров попытается узнать у шаманов дальнейшую судьбу Украины и всего человечества.

«В этих местах многие верят, что шаманы могут творить чудеса, предсказывать судьбу региона, страны и всего человечества. Мне очень хочется узнать, когда на планете Земля закончится этот сложный период пандемии. Сейчас заблокирован весь мир, идет глобальное потепление, и, по всем прогнозам, наша жизнь очень скоро изменится. Одни говорят, что грядет конец света, другие - что через несколько десятков лет мы будем летать в путешествия на Марс. Я узнаю, правда это или нет, и что об этом думают шаманы», - комментирует Дмитрий Комаров.

Абсолютно нормальное явление для шаманов долины Хунза - «общаться» с феями и джиннами. Как верят местные жители, эти магические существа - вовсе не сказочные персонажи, а реальность. Во время ритуала шаман входит в транс, чтобы пообщаться с ними и узнать ответы на самые важные вопросы. Телеведущий воспользуется уникальной возможностью, чтобы узнать, что ждет нашу страну и весь мир. Шаман расскажет, когда, по его прогнозам, закончится пандемия, прекратятся ли войны, смогут ли люди летать на Марс.

Также в новой серии «Мир наизнанку» узнает секреты местных долгожителей. Люди в этом регионе живут до 130 лет, при этом имеют невероятное здоровье и даже рожают детей после 60 лет.

Дмитрий Комаров познакомится со старейшиной, которого называют «живой историей». Этот человек пережил 4 королевские династии, свержение их власти и сохранил все тайны многих поколений. Несмотря на свой почтенный возраст, он чувствует себя на 35-40 лет, любит танцевать и живет активной жизнью. Только для «Мира наизнанку» он согласится рассказать, в чем секрет его «вечной молодости».

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Автор: Марина Григоренко