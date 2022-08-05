Из-за полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины сезон, который начался 5 февраля, пришлось поставить на паузу.

Уже вскоре главный путешественник страны Дмитрий Комаров вернется на экраны вместе с популярным тревел-шоу "Мир наизнанку". С 15 августа в 17:00 зрители смогут увидеть выпуски любимого шоу на телеканале ТЕТ.

Более 12 лет путешественник открывает украинцам секреты различных государств: изучает их культуру, профессии, рискуя собственной жизнью, открывает интересные места, неизвестные даже заядлым любителям туризма. Бесстрашие украинца не имеет границ – съемочная группа не один раз в рамках экспедиций наведывалась к первобытным племенам и изучала их традиции.

За 13 сезонов шоу "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров объездил 17 стран мира. И в каждой стране путешественник оставлял упоминание об Украине. Он дарил вышиванки, украинские куклы и сладости, поднимал самый большой флаг Украины в Эквадоре и учил индонезийских папуасов готовить борщ. Кроме того, во всех экспедициях путешественника сопровождал его оберег – украинский флаг, который много лет лежит в кармане рюкзака Комарова. Говорит, что всегда во время путешествий он при любой возможности вывешивает флаг так, чтобы люди могли его видеть.

Полномасштабное российское вторжение на территорию Украины полностью изменило деятельность всем известного путешественника Комарова, который ранее изучал культуры других народов и племен.

С первых дней вторжения Дмитрий ездит фиксировать российские преступления в горячие точки Украины, пострадавшие от обстрелов и оккупации. Рискуя жизнью, он показывает всю правду о результатах преступлений россиян. Также путешественник помогает сборами в поддержку ВСУ. Например, в свой день рождения Комаров выставил на аукцион собственную машину, за которую удалось выручить 1 млн гривень. Кроме этого, телеведущий активно занимается волонтерскими проектами непублично.

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