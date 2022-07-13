Машину купили за рекордную сумму - миллион гривень.

Украинский телеведущий и известный путешественник Дмитрий Комаров недавно выставил на продажу свой элитный автомобиль. Сhrysler Сrossfire купили 12 июля за миллион гривень. Новые владельцы заявляют - решили его просто купить, потому что уверены, что деньги пойдут на помощь ВСУ. Об этом Комаров рассказал у себя в Facebook-блоге.

"Мы с коллегами пересмотрели сотни ставок, обзвонили реальных претендентов, отсеяли шутников и придуманные ставки и определили реальных претендентов на победу. Самую большую сумму – 1 миллион гривен – предложил не конкретный человек, а компания молодых людей из комьюнити United Invest Team", - рассказала телеведущий.

"Мою машину решили купить "просто так", потому что, цитирую: "Мы точно знаем, что деньги честно пойдут на пользу, а не пропадут". Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке – я скоро покажу результат", - добавил звезда шоу "Мир наизнанку".

Он добавил, что покупатели автомобиля занимаются инвестициями в бизнес и криптовалюту.

Напомним, Дмитрий Комаров ответил на вопрос, который его уже достал.

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