В новом выпуске "Мира наизнанку" 27 ноября в 18:30 на 1+1 Дмитрий Комаров возьмет интервью у убийцы первых миссионеров, которые вышли на контакт с ваорани, и отправится на поиски еще неконтактного племени в Эквадоре.

В середине прошлого века пять молодых миссионеров из США прилетели в Эквадор, чтобы первыми открыть тогда еще неконтактное племя ваорани. Подробности этой операции миссионеры держали в строжайшем секрете, а каждый шаг записывали на любительскую камеру. Эти эксклюзивные кадры Дмитрий Комаров покажет в новом выпуске.

Читайте такжеВ новом выпуске "Мир наизнанку. Эквадор" Комаров показал блюдо, которое не рискнул бы съесть ни один украинец (видео)Первые шаги операции "Аука" (в переводе означает "дикарь", - УНИАН.) были успешными. Обнаружив поселение ваорани с воздуха, миссионеры стали обмениваться подарками с ними. Они сбрасывали с самолета на веревке ножи и другие полезные вещи, пока не получили первые подарки взамен – попугая и жареную обезьяну. Приняв это за проявление дружелюбия, миссионеры рискнули вживую встретиться с племенем. 6 января 1956 года произошло важное историческое событие для этого региона – самый значимый контакт с ваорани, который в последствии изменил культуру целого народа. Его кадры эксклюзивно покажут в новом выпуске "Мира наизнанку".

Все шло хорошо, пока одно случайное совпадение не стало причиной трагедии. В результате всю группу из пяти американцев, которые не использовали оружие для обороны, неожиданно закололи копьями, а причиной тому стала обычная фотография.

Дмитрий Комаров проведет собственное расследование, чтобы восстановить события того дня и разобраться, почему индейцы так резко изменили свое отношение. Он найдет не только родственников участников тех событий, но и самого убийцу. Путешественник постарается выяснить причины неожиданной атаки, а также узнает, что чувствует сегодня индеец ваорани, собственноручно убивший чужестранцев в тот самый день. Сожалеет ли он о содеянном и как относится к убийствам сейчас, когда его племя уже стало частью цивилизованного общества?

Ранее в выпуске тревел-шоу "Мира наизнанку" об Эквадоре, который вышел 20 ноября на телеканале 1+1, Дмитрий Комаров раскрыл секреты смертоносных ядов индейцев и вместе с племенем ваорани отправился на охоту на обезьян.

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Автор: Ольга Робейко