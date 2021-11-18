Дмитрий Комаров вместе с племенем ваорани отправится на охоту на обезьян.

В новом выпуске тревел-шоу "Мира наизнанку" об Эквадоре, который выйдет 20 ноября в 18:30 на телеканале 1+1, Дмитрий Комаров раскроет секреты смертоносных ядов индейцев и вместе с племенем ваорани отправится на охоту на обезьян.

Как сообщает пресс-служба 1+1, телеведущий продолжит изучать традиции и ритуалы индейцев из племенной группы ваорани, которые живут в эквадорской Амазонии. Несмотря на то, что в наше время многие жители племени уже носят современную одежду и пользуются роутером, еду они добывают так же, как и сотни лет назад – в джунглях.

Дикий лес для индейцев – дом, где есть все. Из растений они научились добывать и лекарства, и оружие. Племена с древних времен обладали знаниями о приготовлении смертельных ядов и до сих пор используют опасные вещества в повседневной жизни.

Чтобы прокормить свои семьи, мужчины ваорани ходят на охоту на диких животных – обезьян, кабанов или птиц. Их главное оружие – это специальные плевательные трубки и стрелы с легендарным ядом кураре. Стрела, выпущенная из такой трубки, способна поразить цель на расстоянии до 70 метров, а яд кураре парализует и убивает жертву за считанные минуты. Несмотря на то, что трубки достаточно длинные, ваорани научились искусно управляться с ними и могут попадать даже в небольшую цель.

Читайте такжеВ новом выпуске "Мир наизнанку. Эквадор" Комаров показал блюдо, которое не рискнул бы съесть ни один украинец (видео)"Удивительно, но за все историю съемок и побывав на охоте с многими племенами, мы ни разу не видели такие трубки для стрельбы. Это знаменитый вид охоты, но мы его показываем впервые. Индейцы смачивают стрелы ядом кураре, который считается одним из самых опасных на планете. Во времена Христофора Колумба индейские племена использовали его против европейских первооткрывателей", – рассказал Комаров.

Телеведущий не только расскажет секрет приготовления яда кураре, но и попробует его на вкус. Он отправится на охоту вместе с мужчинами племени и попытается поймать самую популярную добычу в этих местах – обезьяну. Чем закончится двухчасовая погоня за животным и что ждет Дмитрия Комарова после глотка яда, телезрители увидят в новом выпуске.

Если охота – сугубо мужское занятие, то на рыбалку в племени ваорани традиционно ходят женщины и дети. Процесс ловли рыбы здесь тоже необычный: никаких удочек или наживок нет.

Чтобы поймать рыбу, ваорани тоже используют яд, но другой – под названием барбаско. Такую рыбалку можно назвать "ленивой", ведь рыба сама всплывает к рыбаку.

Телеведущий узнает, сколько рыбы можно поймать таким способом и не опасна ли она для здоровья людей.

В новом выпуске "Мира наизнанку" зрителей ждет и любимая рубрика – кулинарные традиции племени ваорани. В этот раз ужин Дмитрия Комарова будет более чем необычным. Ему придется попробовать чичу – напиток из юкки, которую пережевало и выплюнуло назад все племя. А в качестве горячего блюда будет неожиданный улов из джунглей, пойманный при помощи яда.

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Автор: Марина Григоренко