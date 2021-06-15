Из всех препаратов, которыми прививают украинцев, только CoronaVac пока что не одобрен ЕМА.

Украинцы, которые завершили иммунизацию против коронавируса китайской вакциной CoronaVac, смогут получить свидетельство вакцинации международного образца. Сейчас препарат находится на рассмотрении европейского регулятора EMA.

Как сообщает «Гордон», об этом в Минздраве сообщили в ответ на запрос журналистов. Ведомство уточнило, что препарат CoronaVac одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Совет Европейского союза отменил некоторые ограничения на путешествия для владельцев сертификатов вакцинации в пределах ЕС.

Согласно решению Совета ЕС, обладатели сертификатов вакцинации, выданных в соответствии с регламентом ЕС о цифровых COVID-сертификатах, не должны подлежать тестированию или карантину/самоизоляции, если они полностью вакцинированы вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и если прошло не менее 14 дней со времени полной вакцинации.

Кроме того, тестирование и самоизоляцию не должны проходить лица, выздоровевшие от коронавирусной болезни и имеющие сертификат, где указывается, что прошло не менее чем 180 дней со дня подтверждения положительного результата теста.

Отмечается, что из всех препаратов, которыми прививают украинцев, только CoronaVac не одобрен ЕМА, но препарат уже находится на рассмотрении регулятора. Тем временем Украина разрабатывает свои COVID-сертификаты с учетом требований ЕС.

"Сейчас "ковидные сертификаты" в Украине разрабатываются с учетом требований Евросоюза на основе EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии. Предполагается, что там будет необходимая для международного признания информация относительно прививок, негативных результатов ПЦР-тестов и выздоровления после COVID-19", – сообщили в Минздраве.

Ведомство напомнило, что каждая страна сама устанавливает условия для въезда иностранцев, поэтому важно проверять актуальную информацию о порядке пересечения границы на официальных ресурсах государств.

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COVID-сертификаты в ЕС

9 июня Европейский парламент окончательно дал "зеленый свет" внедрению цифровых COVID-сертификатов для путешествий в условиях пандемии.

В то же время отдельные страны-члены ЕС уже начали выдавать цифровые COVID-сертификаты. Среди них Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша, которые присоединились к технической системе Евросоюза по проверке цифровых сертификатов для путешествий.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что международный сертификат о вакцинации от коронавируса украинцы могут получить у своего семейного врача.

10 июня Венгрия стала первой страной-членом Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о полной вакцинации и открыла границы для украинцев с 11 июня.

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Автор: Дмитрий Захаров