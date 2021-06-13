Большинство из них записались на вакцинацию через приложение "Дія".

За субботу в Киеве привились от COVID-19 более 3 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Валентину Гинзбург.

"В течение субботы, 12 июня, в Центре вакцинации, который развернут в Международном выставочном центре, от COVID-19 было вакцинировано 3014 горожан", - рассказала она.

Большинство из них записались на вакцинацию через приложение "Дія".

По словам Гинзбург, пока это рекордный результат для "вакцинации выходного дня", которая в столице продолжается уже третью неделю подряд.

"Мы наращиваем темпы... Так, в эти выходные в очередной раз увеличено количество прививочных бригад. На прошлой неделе мы разделили потоки желающих вакцинироваться на "живую" очередь и очередь из киевлян, которых пригласили смс-сообщением. А накануне этих выходных... мы предложили киевлянам записываться на прививки самостоятельно с помощью сервиса Helsi.me", - сказала она Гинзбург.

Директор сервиса Helsi Евгений Донец отметил, что такое новшество киевляне восприняли на удивление положительно.

"Уже через 5:00 после открытия записи все свободные слоты были заняты. На субботу самостоятельно зарегистрировались около 1000 человек", - сказал он.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в индийском Институте сыворотки крови, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производство Pfizer / BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX и вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

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Автор: Тамара Отовская