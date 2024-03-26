Поезд будет делать остановки в Бельгии, Нидерландах, Германии и Чехии.

Вечером 25 марта 2024 года в свой первый рейс отправился новый 15-часовой ночной поезд от компании European Sleeper "Брюссель – Прага". Из бельгийской столицы поезд отправился в 19:22, а прибыл в Прагу в 10:56 на следующее утро, пишет The Sun.

На маршруте предусмотрено восемь дополнительных остановок, в том числе в Антверпене, Роттердаме, Амстердаме, Берлине и Дрездене. Таким образом, поезд соединит четыре европейский столицы – Бельгии, Нидерландов, Германии и Чехии.

Из Брюсселя поезд будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам, а обратно из Праги – по воскресеньям, вторникам и четвергам.

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По данным издания, стоимость билетов стартует от 129 евро с человека, а койко-место в трехместном купе обойдется в 219 евро.

Какие еще новые поезда запустят в Европе в 2024 году

Также в этом году планируется запуск рейсов между Парижем и Берлином, Парижем и Мадридом, а также Парижем и Барселоной, Брюсселем и Берлином, Льежем и Маастрихтом и еще по нескольким направлениям.

Кроме того, ранее в этом году стало известно, что Италия и Словения планируют возродить исторический маршрут между странами, который в последний раз выходил на маршрут более 100 лет назад.

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