МАУ закрыла продажу билетов на международные рейсы до конца июня

Прогноз развития ситуации в отрасли является плачевным, констатировал президент компании.

Авиакомпания МАУ закрыла продажи билетов на все международные рейсы до 1 июля.

Об этом сообщает Avianews, ссылаясь на президента авиакомпании Евгения Дыхне.

Читайте такжеАнонсирован последний рейс из Китая: украинцы могут эвакуироваться за 24 тысячи гривень

По его словам, прогноз развития ситуации является плачевным, и Украина является частью глобального тренда. Отрасль сможет выйти на запланированные для 2020 года показатели лишь в 2023 году.

Дыхне считает, что в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты, что повлияет на структуру флота авиакомпаний, которые начнут выводить старые и дальнемагистральные самолеты.

«Приоритетом деятельности авиакомпаний станет снижение расходов путем эффективного управления своим парком. Они будут использовать окончание действия договоров для сокращения парков, а также пытаться снижать лизинговые платежи», — отметил он.

По его мнению, кризис повлечет за собой изменение сервиса в аэропортах и на борту самолетов. Будут временно закрыты бизнес-залы и магазины Duty Free. На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне, а вместо горячего питания начнут выдавать упакованные блюда.

Ранее эксперт рассказал, стоит ли сейчас покупать дешевые авиабилеты за границу.