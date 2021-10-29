Рейсы начнут выполняться уже с 8 и 9 ноября 2021 года.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) возобновляет прямые рейсы в Тель-Авив из Харькова и Днепра, после того как Израиль объявил об открытии границ для вакцинированных туристов.

Как сообщила пресс-служба МАУ, авиаперевозчик решил расширить сеть полетов по данному маршруту, учитывая имеющийся высокий спрос на перелеты в Израиль из регионов Украины.

Так, начиная с 8 ноября авиакомпания предлагает рейсы Харьков (HRK) – Тель-Авив (TLV) – Харьков (HRK) по понедельникам и средам. А уже с 9 ноября пассажиры смогут каждый вторник полететь прямыми рейсами по маршруту Днепр (DNK) – Тель-Авив (TLV) – Днепр (DNK).

Кроме этого, авиакомпания будет продолжать по-прежнему осуществлять прямые рейсы в Тель-Авив из Киева и Одессы:

Одесса (ODS) – Тель-Авив (TLV) – Одесса (ODS) – каждый четверг и субботу

Киев (KBP) – Тель-Авив (TLV) – Киев (KBP) – 2 рейса ежедневно

Читайте такжеИзраиль планирует ввести предварительную проверку туристов из Украины и ряда других странДополнительно МАУ рассматривает перспективу возобновления прямого рейса между Львовом и Тель-Авивом.

Также авиакомпания напоминает о возможности добраться из/в Тель-Авив (TLV) из регионов Украины транзитными рейсами с партнерами через аэропорт "Борисполь", в частности в/из:

Львова (LWO),

Запорожья (OZH),

Харькова (HRK),

Днепра (DNK)

При этом МАУ настоятельно рекомендует отслеживать правила пересечения границ и внимательно знакомиться с информацией об эпидемиологических ограничениях той или иной страны назначения. Сделать это можно с помощью интерактивной карты на сайте МИД.

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания МАУ анонсировала перечень регулярных и чартерных маршрутов, которыми пассажиры смогут воспользоваться зимой 2021-2022 годов.

Автор: Марина Григоренко