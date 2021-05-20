Авиакомпания планирует выполнить рейсы Киев - Тель-Авив - Киев в соответствии со следующим графиком: Киев - Тель-Авив - 24, 26, 30, 31 мая и Тель-Авив - Киев - 25, 27, 31 мая.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) после проведения внутренней оценки рисков, учета действующих норм аэропорта имени Бен-Гуриона и сообщений авиационных служб Украины и Израиля рассматривает возможность возобновлении рейсов в/из Израиля с 24 мая.

Читайте такжеУкраина планирует эвакуировать своих граждан из сектора Газа в следующие 48 часов

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«МАУ наблюдает положительную тенденцию в нормализации ситуации. Поэтому после проведения внутренней оценки рисков, учета действующих норм аэропорта имени Бен-Гуриона и сообщений авиационных служб Украины и Израиля, МАУ рассматривает возможность возобновления рейсов с 24 мая 2021 года», - сказано в сообщении.

Авиакомпания планирует выполнить рейсы Киев - Тель-Авив - Киев в соответствии со следующим графиком: Киев - Тель-Авив - 24, 26, 30, 31 мая и Тель-Авив - Киев - 25, 27, 31 мая.

Также пресс-служба сообщила, что рейсы Одесса - Тель-Авив - Одесса отменены до 31 мая 2021 года включительно.

Отмечается, что решение МАУ выполнять рейсы будет пересматриваться каждые 48 часов, учитывая обновления по ограничению рейсов в аэропорту Тель-Авива.

«В случае изменений авиакомпания сообщит об этом дополнительно», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Международные авиалинии Украины» были вынуждены отменить рейсы в/из Тель-Авива, начиная с 13 по 23 мая 2021 года из-за ракетных обстрелов аэропорта Тель-Авива из Сектора Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта

10 мая 2021 года из Сектора Газа был совершен ракетный обстрел юга Израиля, в некоторых населенных пунктах сработали сирены. Израиль открыл огонь в ответ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Группировка ХАМАС озвучила условия, на которых может быть достигнуто перемирие с армией Израиля.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Павел Степанец