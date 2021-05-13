Рейс PS 778 Тель-Авив - Киев 14 мая перенесен на 8:40 с прибытием в Киев в 11:50 по местному времени.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) проинформировала, что в соответствии с извещением NOTAM (извещение лётному составу), выданным авиационными властями Израиля, а также с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, было принято решение об отмене запланированных на 13 мая рейсов МАУ, следующих в/из Тель-Авива.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

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«Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» информирует, что в соответствии с NOTAM, выданным авиационными властями Израиля, а также с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, рейсы МАУ, следующие в/из TLV: PS778 / PS775 / PS776 / PS777, 13 мая отменены», - сказано в сообщении.

Кроме этого, рейс PS 778 TLV - KBP (Тель-Авив - Киев) 14 мая перенесен на 8:40 с прибытием в Киев в 11:50 по местному времени при условии снятия ограничений в аэропорту.

Компания просит пассажиров внимательно следить за обновлением информации на сайте авиакомпании, а также на сайтах аэропортов «Борисполь» и «Бен Гурион».

«В случае появления новой информации, пассажиры будут также проинформированы путем направления информации на электронную почту, которую они указали при бронировании или покупке билета», - сказано в сообщении.

Отмечается, что безопасность пассажиров и экипажей является первым приоритетом авиакомпании МАУ, поэтому решение об осуществлении рейсов будет пересматриваться каждые 24 часа с учетом наличия или отсутствия ограничений для осуществления полетов в аэропорт ТLV.

Также пресс-служба сообщила, что для билетов с фактически отмененными рейсами возможны следующие действия: изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа и разницы в тарифах в оригинальном классе в течение срока действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом; обмен билета на промокод с дополнительным бонусом 25% на сайте МАУ; возврат средств.

Ситуация в Израиле

В последние дни населенные пункты Израиля, в частности аэропорт "Бен-Гурион", регулярно подвергается ракетным обстрелам со стороны Сектора Газа. Вследствие этого аэропорт Тель-Авива вынужден ограничивать свою работу.

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Автор: Павел Степанец