Председатель Государственного агентства по развитию туризма (ДАРТ) Марьяна Олеськив в интервью УНИАН.Туризм рассказала, какие туристические маршруты будут развивать в Украине в следующем году в первую очередь.
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"Мы в каждой области хотим что-то выбрать на следующий год. Это не значит, что это будет единственный маршрут, но он наиболее потенциальный в быстрой отдаче. Потому что для нас важно показать результат, чтобы другие могли дальше перенять этот опыт. К примеру, создать одну проектную команду, которая дальше сможет обучать других в той же области", – рассказала Олеськив.
При этом она выделила несколько потенциально интересных маршрутов в Украине, которым планируют уделять особое внимание:
- Маршрут "Полтава-Опошня" (Полтавская область).
- Пархомовский художественный музей им. А.Ф. Лунева (Харьковская область).
- Маршрут "Святогорск – соляные шахты в Соледаре – Меловые горы" (Донецкая область).
- Замки и пещеры Тернопольщины.
- Треугольник "Каменец-Подольский – Хотин – Бакота" (Хмельницкая и Черновицкая области).
- Проект "Малый Карпатский круг" и Национальный природный парк "Сколевские Бескиды" (Львовская область).
"В целом для нас стоит вопрос, чтобы концентрировать внимание на тех местах, где есть не только какая-то природная красота, но и люди на местах, которые хотят эти места развивать", - отметила Марьяна Олеськив.
С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.
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