Запуск аудиогида стал возможным благодаря Национальному музею истории и технической поддержке одного из украинских медиасервисов.

В Мариинском дворце в Киеве заработали украиноязычный и англоязычный аудиогиды.

Об этом сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

"Я рада, что направление проекта культурной дипломатии развивается теперь и в Украине. Запуск аудиогидов на украинском и английском языках поможет расширить аудиторию посетителей Мариинского дворца", - сказала супруга президента Елена Зеленская.

Как отметили в пресс-службе, запуск аудиогида стал возможным благодаря Национальному музею истории и технической поддержке одного из украинских медиасервисов.

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Мариинский дворец

Мариинский дворец был на реконструкции 12 лет. С сентября 2020 года он снова открыл свои двери для посетителей. Первая леди Елена Зеленская инициировала начало бесплатных экскурсий для всех желающих школьников по четвергам. За это время было проведено 83 экскурсии, более 1200 детей ознакомились поближе с историей и интересными фактами о Мариинском дворце.

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Автор: Светлана Закелова