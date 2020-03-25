Wizz Air приостановил выполнение рейсов из Украины как минимум до 14 апреля

В авиакомпании рассказали, какую компенсацию пассажиры смогут получить из-за отмены их рейсов.

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе Wizz Air c 24 марта по 14 апреля 2020 года приостанавливает выполнение рейсов в/из своей базы в международном аэропорту «Киев» и других аэропортов Украины в связи с решением Кабинета министров Украины о временном закрытии большинства украинских аэропортов.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

В Wizz Air отметили, что такое решение имеет целью минимизировать распространение пандемии COVID-19.

Согласно сообщению, пассажиры, бронирования которых изменились, будут автоматически проинформированы по электронной почте в случае, если они бронировали билеты непосредственно на сайте wizzair.com или через мобильное приложение авиакомпании.

В пресс-службе отметили, что 120% компенсация стоимости билетов будет перечислена на счет WIZZ в форме кредита, который можно использовать в течение следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров Wizz Air. Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение, что потребует больше времени для выполнения, и в этом случае они будут иметь право только на 100% возмещения от начального тарифа билета. Пассажиры, которые осуществляли бронирования в туристических агентствах, должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Кабмин принял решение о временном закрытии с 24 марта большинства аэропортов Украины. Работать будет только международный аэропорт «Борисполь».

Справка УНИАН. Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, осуществляющий рейсы по более 700 маршрутам с 25 баз, соединяя 155 направлений в 45 странах.

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