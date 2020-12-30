Отдыхающие приезжают на курорты целыми семьями.

Власти Германии призывают граждан держаться подальше от горнолыжных курортов, на которые они массово подались через локдаун.

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Как сообщает ТСН в стране продолжается карантин, закрыты бары, рестораны, отели, культурные и спортивные объекты. Однако путешествия не запрещены. Именно этим немцы массово воспользовались на рождественские праздники и заполонили горнолыжные курорты.

Кататься тоже нельзя, однако, отдыхающие приезжают целыми семьями и просто наслаждаются однодневными прогулками.

Впрочем, такой отдых приводит к транспортному коллапсу - слишком много желающих доехать своим авто до курортов. И подвергает опасности заразиться коронавирусом самих отдыхающих, поэтому власти призывают немцев отказаться от прогулок.

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Автор: УНИАН