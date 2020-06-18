Украинцы с 1 июля смогут полететь на отдых в Египет

Правительство Египта отменило плату за туристические визы до 31 октября для путешественников, прибывающих в страну прямыми чартерными рейсами, в том числе для украинцев.

Украинцы смогут полететь на отдых в Египет, начиная с 1 июля, приобретая пакетные туры.

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В частности, украинцы смогут отправиться на отдых на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, сообщили в пресс-службе туроператора Join UP!.

Сообщается, что в Египте с 1 июля возобновляют работу только те отели, которые получили Safe Hygiene Certificate. Этот сертификат подтверждает соблюдение отелем обновленных протоколов безопасности, разработанных и внедренных в связи с распространением коронавируса на базе требований и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Поэтому для гостей пребывание в таких гостиницах является безопасным.

При этом правительство Египта отменило плату за туристические визы до 31 октября для путешественников, прибывающих в страну прямыми чартерными рейсами, в том числе для украинцев.

Также, по предварительной информации по состоянию на 17 июня, для въезда в страну нужно иметь обычный полис медицинского страхования, тогда как ПЦР-тестирование делать не нужно. В случае выявления заболевания COVID-19 во время отдыха расходы на лечение покрывает медицинская страховка. После выздоровления путешественнику нужно будет заплатить только за трансфер и обратный билет домой.

Как сообщал УНИАН.Туризм, также с июля украинцы будут иметь возможность отправиться на заграничный отдых в тур в Турцию, Албанию и Тунис.

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