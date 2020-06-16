Туроператор Join UP! рассказал, куда планируются первые зарубежные туры с 1 июля

Первые туры компания планирует продавать в Турцию, Албанию и Тунис.

Туроператор Join UP! начинает возобновлять полетную программу с 1 июля 2020 года, сообщили в пресс-службе компании.

Читайте такжеПутешествия во время пандемии COVID-19: в МИД разработали для украинцев инструкции

"С датами вылета, начиная с 1 июля, в продаже уже доступны пакетные туры по направлениям Турция - с тестированием после прибытия в страну в случае выявленной повышенной температуры, Албания - без ограничений на границе и без тестирования, а с 27 июня - Тунис со справкой о тестировании не ранее чем за три дня до вылета, а также Египет", - говорится в сообщении.

Также Join UP! готовится запускать продажи туров сразу после достижения договоренностей на уровне государств в Кипр, Болгарию, Хорватию, Черногорию, Грузию и Грецию.

Перелеты в пункты назначения планируется осуществлять рейсами SkyUp Airlines.

«Наши партнеры уверяют, что украинцев уже ждут на их любимых курортах. Сейчас на уровне стран ведутся переговоры и консультации, чтобы возобновление туризма стартовало как можно быстрее и наиболее безопасным для туристов образом», - рассказал CEO Join UP! Дмитрий Сєроухов.

Как сообщал УНИАН.Туризм, с 15 июня 2020 года Украина возобновила регулярное международное авиасообщение. Впрочем, полететь туристы свободно теперь могут только в Минск (Беларусь), остальные иностранные рейсы - для перевозки иностранцев, дипломатов и тех украинцев, кто имеет право на проживание за рубежом.

В то же время, больше всего шансов у украинцев отдохнуть этим летом в Турции и Грузии, которые планируют открыться для туристов с 1 июля. А вот попадут ли граждане Украины в ЕС с этой даты, пока прогнозировать сложно.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.