По мнению главы правительства, этот проект может помочь не только индустрии общественного питания, но также и туризму в целом.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев предложил разрешить употребление марихуаны в туристических местах для привлечения иностранных гостей в страну, где еще в 2016 году уже была легализована "травка" для медицинского использования.

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Об этом он сказал в интервью македонской редакции DW, пишет "Европейская правда".

"Идея заключается в том, чтобы дать возможность в туристических местах, в том числе в Скопье, существующим и новым кафе, при соблюдении определенных стандартов - вентиляции, доказательств происхождения марихуаны и тому подобное, употребление марихуаны внутри помещений", - сказал Заев.

По его оценке, этот проект может помочь не только индустрии общественного питания, но также и туризму в целом.

"Это инструмент, с помощью которого мы можем повысить объем услуг, потому что они мало участвуют во внутреннем ВВП", - сказал Заев, но пообещал, что по этой теме будет развернута широкая дискуссия.

Заев также сообщил, что это предложение является частью более широкого экономического пакета, разрабатываемого правительством. Также он включает проект по легализации транспортных средств с иностранными номерными знаками, легализацию наличности и имущества, продажу сельскохозяйственных земель и новый Закон О налоге на имущество.

"Я не могу согласиться с тем, что Словения, страна с такой же территорией и населением, как наша, имеет 75 миллиардов ВВП, а у нас 11 миллиардов", - сказал Заев.

Идея легализации наличных денег и имущества, вероятно, вызовет наибольшие споры в обществе.

"Многие страны предоставляют такую возможность. Подсчитано, что от 1,5 до 2 миллиардов евро лежат неиспользованными в банковских хранилищах, на антресолях, под подушками... это потенциал", - сказал премьер.

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Автор: Марина Григоренко