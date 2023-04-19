В горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей 19-20 апреля 2023 года будет сохраняться повышенная лавинная опасность, вызванная оттепелью, поэтому туристам советуют воздержаться от походов в Карпатах.
В частности, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи с оттепелью ожидается 20 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области, говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", – говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается:
- 19 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области
- 19-20 апреля на высокогорье Закарпатской области
Паводок в Украине в апреле 2023 года
Во многих областях Украины с середины апреля 2023 года начались весенние паводки. По данным ГСЧС, из-за паводка подтоплено более 21 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий и нарушено транспортное сообщение с 30 населенными пунктами.
Досталось и Киеву, где уровень воды в Днепре поднялся настолько, что затопило не только окрестности города, но и набережные в жилых массивах. Пик паводка в столице ожидают 22 апреля.
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