19-20 апреля в Украинских Карпатах будет опасно из-за риска схода лавин.

В горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей 19-20 апреля 2023 года будет сохраняться повышенная лавинная опасность, вызванная оттепелью, поэтому туристам советуют воздержаться от походов в Карпатах.

В частности, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи с оттепелью ожидается 20 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области, говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", – говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается:

19 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области

19-20 апреля на высокогорье Закарпатской области

Паводок в Украине в апреле 2023 года

Во многих областях Украины с середины апреля 2023 года начались весенние паводки. По данным ГСЧС, из-за паводка подтоплено более 21 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий и нарушено транспортное сообщение с 30 населенными пунктами.

Досталось и Киеву, где уровень воды в Днепре поднялся настолько, что затопило не только окрестности города, но и набережные в жилых массивах. Пик паводка в столице ожидают 22 апреля.

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