Сход лавины заснял один из туристов.

В горах Юинта в американском штате Юта группу туристов накрыло лавиной.

Читайте такжеЛьвовяне перелетели через Карпаты на воздушном шаре (видео)Об этом сообщил Майлз Пенроуз в Instagram.

По его словам, он очень хорошо знает эти горы. 6 февраля они с братом и друзьями катались на снегоходах.

Мужчина ощутил толчок и подумал, что произошло землетрясение. Посмотрев наверх, он увидел снежную лавину.

"Мой брат стоял спиной, и я закричал "лавина" так громко, как только мог", написал Пенроуз.

Сход лавины заснял один из друзей мужчины, прежде чем его накрыло снегом. Сам Пенроуз выбрался из сугроба и бросился спасать своего брата. Остальные туристы сумели удержаться на поверхности.

"Нет ничего хуже, чем понимать, что твой младший брат погребён под глубоким слоем снега", - написал мужчина.

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Автор: УНИАН