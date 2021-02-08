В горах Юинта в американском штате Юта группу туристов накрыло лавиной.
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По его словам, он очень хорошо знает эти горы. 6 февраля они с братом и друзьями катались на снегоходах.
Мужчина ощутил толчок и подумал, что произошло землетрясение. Посмотрев наверх, он увидел снежную лавину.
"Мой брат стоял спиной, и я закричал "лавина" так громко, как только мог", написал Пенроуз.
Сход лавины заснял один из друзей мужчины, прежде чем его накрыло снегом. Сам Пенроуз выбрался из сугроба и бросился спасать своего брата. Остальные туристы сумели удержаться на поверхности.
"Нет ничего хуже, чем понимать, что твой младший брат погребён под глубоким слоем снега", - написал мужчина.
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