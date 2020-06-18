Украинцам с просроченными документами разрешили быть в Латвии до начала августа

Разрешение действует до 10 августа текущего года.

Украинцам, у которых истек срок действия паспорта или вида на жительство, разрешили находиться в Латвии до августа.

Об этом сообщает посольство Украины в Латвийской Республике.

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"... в случае окончания срока действия документов, в частности, удостоверяющие личность, вида на жительство, выданных Латвийской Республикой, такие документы использовались как удостоверяющие личность в течение действия режима чрезвычайной ситуации в ЛР, а также будут действительными в течение двух месяцев после принятия решения о прекращении действия режима чрезвычайной ситуации в ЛР. То есть срок пребывания в Латвии по указанным выше документам будет действителен до 10 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Если документы выдала не Латвия, а другое государство ЕС, Шенгенской зоны или Швейцария, то они будут действительны до 10 июля 2020 года.

Также сообщается, что иностранцы, срок законного проживания которых в Латвии завершился во время чрезвычайной ситуации, объявленной в государстве, имеют право продолжать проживание в Латвийской Республике без получения нового разрешения на жительство (или визы) в период до двух месяцев после прекращения действия режима чрезвычайной ситуации (то есть, с 10.06.2020 до 10.08.2020), сохраняя право на трудоустройство (при наличии у иностранца такого права).

Указанные послабления относительно режима пребывания иностранцев в частности, граждан Украины в Латвии, касаются только тех случаев, когда срок пребывания в Латвии закончился в период действия карантина, то есть до 09 июня 2020 года включительно.

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