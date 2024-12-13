В список попали как пляжные направления вроде Таиланда и Карибов, так и зимние вроде Норвегии и Японии.

Многие эксперты считают январь лучшим месяцем для путешественников, поскольку после праздников цены на отдых значительно снижаются.

Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали 11 лучших туристических направлений мира для посещения в январе 2025 года.

Лучшие места в мире для посещения в январе 2025

Канарские острова, Испания – для тех, кто ищет зимнее солнце в Европе. Генуя, Чинкве-Терре и Лигурийские Альпы, Италия – для тех, кто хочет исследовать Италию в низкий сезон. Аризона и Юта, США – лучшее для зимнего хайкинга. Будапешт, Венгрия – для любителей погреться в термальных ваннах. Ангилья, Британская заморская територия – лучшее место для отпуска на Карибах. Керала, Индия – лучшее для релаксации. Южный Таиланд – лучшее для пляжного отдыха. Гора Кения, Кения – для покорителей вершин. Тюбу, Япония – лучшее для любителей снега. Сидней, Австралия – лучшее место для посещения культурных фестивалей. Шпицберген, Норвегия – чтобы увидеть северное сияние.

Как сообщал УНИАН, ранее португальскую Мадейру назвали лучшим местом Европы для встречи Нового года 2025.

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