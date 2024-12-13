Многие эксперты считают январь лучшим месяцем для путешественников, поскольку после праздников цены на отдых значительно снижаются.
Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали 11 лучших туристических направлений мира для посещения в январе 2025 года.
Лучшие места в мире для посещения в январе 2025
- Канарские острова, Испания – для тех, кто ищет зимнее солнце в Европе.
- Генуя, Чинкве-Терре и Лигурийские Альпы, Италия – для тех, кто хочет исследовать Италию в низкий сезон.
- Аризона и Юта, США – лучшее для зимнего хайкинга.
- Будапешт, Венгрия – для любителей погреться в термальных ваннах.
- Ангилья, Британская заморская територия – лучшее место для отпуска на Карибах.
- Керала, Индия – лучшее для релаксации.
- Южный Таиланд – лучшее для пляжного отдыха.
- Гора Кения, Кения – для покорителей вершин.
- Тюбу, Япония – лучшее для любителей снега.
- Сидней, Австралия – лучшее место для посещения культурных фестивалей.
- Шпицберген, Норвегия – чтобы увидеть северное сияние.
Как сообщал УНИАН, ранее португальскую Мадейру назвали лучшим местом Европы для встречи Нового года 2025.
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