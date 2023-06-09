Даже в сверхпопулярной Италии можно найти менее людные места – и они ничуть не уступают более раскрученным.

Италия традиционно входит в список самых популярных туристических направлений в мире, а это чревато толпами туристами буквально повсюду, особенно в пиковые летние месяцы.

В ожидании самого загруженного лета за всю историю наблюдений, в Италии уже вовсю предпринимают различные меры, чтобы обуздать путешественников. Например, альпийский регион Альто-Адидже ввел ограничение на количество туристов, а рыбацкий городок Портофино – штрафы для туристов, которые слишком долго задерживаются ради фото на популярных локациях.

Тем не менее, как установили туристические эксперты Travel Off Path, даже в сверхпопулярной Италии можно найти менее людные места.

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Топ-6 недооцененных мест в Италии, где можно избежать толп туристов этим летом

1. Остров Искья. Забудьте этим летом об Амальфитанском побережье и островах Капри или Прочида. Остров Искья намного больше, что делает его менее многолюдным и более доступным, чем его более популярные аналоги. Хотя Искья является известным местом летнего отдыха для итальянцев, она еще не завоевала такой популярности у иностранных туристов. Этот остров находится примерно в часе езды на пароме от Неаполя, а среди его достопримечательностей – древний Арагонский замок, многочисленные термальные курорты и отличные пляжи.

2. Регион Умбрия. Это отличная альтернатива Тоскане, если вы хотите прочувствовать вкус итальянской деревни этим летом. Хотя Умбрия расположена рядом с Тосканой, она менее посещаема туристами из-за меньшего количества поездов и автомагистралей. Этот центральный регион Италии известен своими красивыми средневековыми городами на холмах и местной кухней, особенно трюфелями и вином.

3. Город Тревизо. Венеция – одно из самых знаковых мест в Италии. Со своими 117 небольшими островами, 177 каналами и 391 мостом этот город действительно не похож ни на какой другой. Тем не менее, Венеция также серьезно пострадала от овертуризма – так, что аж пришлось ввести плату за посещение города. Если вы к этому не готовы, рекомендуется рассмотреть Тревизо. Расположенный в регионе Венето менее чем в 40 минутах езды на поезде от Венеции, этот исторический город также отличается красивой архитектурой и многочисленными каналами, но там нет толп.

4. Город Бергамо. Расположенный к северо-востоку от Милана в регионе Ломбардия, он является одним из самых красивых и романтичных городов Италии. Тем не менее, этот город сильно недооценен и остается вне поля зрения многих туристов в Италии. В Бергамо стоит посетить исторический верхний город Читта-Альта, окруженный древними стенами, куда можно добраться на фуникулере.

5. Озеро Орта. В Северной Италии есть несколько знаменитых озер, в том числе гламурное озеро Комо – излюбленное место для богатых и знаменитых. А вот меньшее озеро Орта, расположенное к северо-западу от Милана и спрятанное за гораздо большим озером Маджоре, не пользуется такой популярностью. И, тем не менее, это одно из самых красивых озер в Италии, окруженное очаровательными и живописными городами.

6. Город Болонья. Столица региона Эмилия-Романья является настоящим раем для гурманов – как один из лучших кулинарных городов Италии, Болонья является прекрасным местом для дегустации блюд из пасты, мяса и сыров. Это также очень оживленный город благодаря большому количеству студентов. Болонья находится менее чем в 40 минутах езды от Флоренции на поезде.

Как сообщал УНИАН, ранее туристическое издательство Fodor назвало 10 самых переполненных туристами направлений в мире, которых стоит избегать в 2023 году.

Среди прочих, в список попали Барселона, Париж и Дубровник как самые "пострадавшие культурные точки", а Венеция и Амальфитанское побережье вошли в список двух наиболее посещаемых туристами районов Италии.

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