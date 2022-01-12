Эксперты сопоставили общее число постов с длиной береговой линии пляжей.

Эксперты определили топ-10 пляжей мира, фотографиями которых пользователи Instagram чаще всего делятся.

Список опубликовал The Sun со ссылкой на данные LuxuryHotel.com.

Рейтинг составлялся следующим образом: эксперты сопоставили общее число постов с длиной береговой линии пляжей и выяснили, какие локации получают больше всего "публикаций на метр".

Самые популярные пляжи в Instagram: топ-5

Райский пляж на острове Пхукет с 5966 постами на метр.

пляж Келингкинг на Бали (3644 публикации)

Южный пляж в Майами (2117 постов).

пляж Бондай-Бич в Сиднее (2075 публикаций)

пляж Понта Негра в бразильском городе Натал.

Читайте такжеБританское издание включило Одессу в список городов, которые стоит посетить в 2022 годуВ топ-10 также попали пляж Барселонета в Испании, Залив Майя в Таиланде, Эрли-Бич в Австралии, а также Гласс Бич и Венис Бич в США.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые установили разрушительное для планеты воздействие секс-туризма. Оказалось, что наплыв любителей случайных половых контактов на некоторые пляжи повредил природные комплексы.

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