Российские контрагенты уже отключены от систем бронирования многих международных круизных компаний.

Несколько крупнейших в мире круизных компаний, среди которых Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises, приостановили продажи и новые бронирования для туристов из России и Беларуси.

Об этом сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Круизные компании группы Carnival Corporation приостановили продажи и новые бронирования для российского рынка. Так, например, агенты – партнеры Costa Cruises – получили от оператора сообщение, что более не будут принимать заявки на круизы от "граждан, проживающих на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, а также на территории Донецкой и Луганской областей Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что, согласно данным из открытых источников, ранее в мае аналогичные шаги, но без официальных уведомлений, предприняли также Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line.

Компания Costa Cruises в официальном уведомлении обозначила, что такое решение связано с санкциями против РФ со стороны ряда государств.

Опрошенные "Вестником АТОР" российские туроператоры и агенты, которые сотрудничали с Costa Cruises и другими компаниями, сообщают, что, комментируя ситуацию для партнеров, компания Costa Cruises объясняет такое решение "финансовыми рисками".

Согласно разъяснением от компании, гражданин России сможет отправиться в круиз на их лайнере, если имеет как минимум ВНЖ другой страны (то есть проживает вне России), будет использовать для оплаты банковский счет другой страны и забронирует поездку в иностранном турагентстве.

Также отмечается, что российские контрагенты отключены от систем бронирования многих из указанных международных круизных компаний, поэтому не имеют возможности отправить в круиз туристов на их лайнерах, оформив бронирование из РФ. А напрямую Costa Cruises с физлицами не работает.

В Costa Cruises, в свою очередь, сообщают, что существующие и уже подтвержденные бронирования не будут аннулированы, однако в компании уточняют, что при их реализации также будут учитываться некие не проясненные "особенности санкционного режима".

"Бронирования для путешественников, проживающих (то есть физически находящихся) в России, Беларуси, Донецкой и Луганской областях Украины, являются активными, но будут рассматриваться с учетом санкционного режима в отношении платежей, возвратов денежных средств и прочих вопросов, попадающих под ограничение", – объясняется в обращении к российским партнерам.

Как сообщал УНИАН, ранее турецкий представитель крупнейшего туроператора мира TUI отменил бронирование российских туроператоров в отелях Турции.