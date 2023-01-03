Сразу несколько портов Австралии отказались принимать судно Viking Orion из-за скопления на его корпусе инвазивных микроорганизмов.

Круизный лайнер Viking Orion был вынужден оставаться в открытом море между Австралией и Новой Зеландией около недели после того, как судну, на корпусе которого было обнаружено "биологическое загрязнение", не разрешили пришвартоваться в порту Аделаиды.

Как пишет Express.co.uk, сотни пассажиров на борту судна вместимостью 930 человек застряли примерно в 12 морских милях от берега за пределами австралийских вод в Тасмановом море. Местные чиновники постановили, что судно должно быть очищено перед повторным входом в порты страны.

По данным Министерства сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства Австралии, под "биообрастанием" подразумевается скопление микроорганизмов, растений, водорослей или мелких животных. Несмотря на их естественное происхождение, они потенциально опасны, поскольку могут способствовать распространению инвазивных видов, которые Международная морская организация признала "серьезной угрозой мировому океану и сохранению биоразнообразия".

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Австралийские официальные лица пояснили, что контроль "биообрастания" является обычной практикой для всех прибывающих судов и что Viking Orion подвергся некоторым мерам по очистке для удаления вещества, которое впервые было обнаружено в "небольших количествах" в среду, 28 декабря.

Сайт отслеживания судов Vessel Finder показал, что круизный лайнер Viking Orion не причаливал с тех пор, как покинул порт новозеландского Веллингтона в понедельник, 26 декабря – принять его отказались сразу несколько портов.

На данный момент лайнер продолжил следование, однако ожидается, что пассажиры смогут покинуть судно только после его прибытия в Сидней 4 января. Таким образом, туристы будут вынуждены провести на борту полторы недели. При этом они не смогут сойти на берег ни в одной из запланированных на маршруте остановок.

Пассажиры лайнера Viking Orion уже прозвали в соцсетях этот новогодний круиз "Адским путешествием". Туристы огорчены, что их новогодние планы были полностью исторчены и они остались без долгожданных впечатлений. Даже перспектива компенсации их не радует, ведь многие использовали под путешествие свой отпуск и уже не смогут отправиться в новый круиз, если его предложат в качестве компенсации.

При этом отмечается, что это не единтвенный круизный лайнер, столкнувшийся с подобной проблемой. Та же участь постигла лайнер Coral Princess, путешествующий в водах вокруг Новой Зеландии, после обнаружения на его корпусе улиток, нехарктерных для этого района. В итоге пассажиры пропустили часть своего маршрута, однако все же сумели вовремя вернуться домой.

Как сообщал УНИАН, круизные лайнеры фактически прекратили работу из-за пандемии коронавируса после ряда случаев массового инфицирования на борту. Тогда сразу несколько лайнеров получали отказы в приеме от портов разных стран. В итоге туристы оказывались в ловушке на недели. В 2022 году круизные компании начали возобновлять рейсы.

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