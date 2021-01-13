Аэропорт «Борисполь» в 2020 году обслужил на 66% меньше пассажиров, чем годом ранее.

Международный аэропорт "Борисполь" в 2020 году обслужил 5,158 миллиона пассажиров, что на 66,2% меньше, чем в 2019 году.

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Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Борисполь".

Количество обслуженных пассажиров на внутренних рейсах составило 468,1 тысячи человек (-57,3% по сравнению с годом ранее), на международных – 4,69 миллиона (-66,9%).

Отмечается, что количество обслуженных аэропортом рейсов в прошлом году составило 46 850, что на 57,7% меньше, чем в 2019 году.

В частности, количество международных рейсов сократилось на 60,6% - до 38 376, внутренних – на 36% (до 8 474).

Также пресс-служба сообщила, что в декабре аэропорт обслужил 323,7 тысячи пассажиров, что на 69,3% меньше, чем в декабре 2019 года.

Количество рейсов в декабре сократилось на 54,2% в годовом выражении.

Что этому предшествовало

Количество авиарейсов в воздушном пространстве Украины, которые Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") обеспечило аэронавигационным обслуживанием в 2020 году, составило 142 047 рейсов, что на 57,6% меньше, чем в 2019 году.

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Автор: Павел Степанец