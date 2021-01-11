Также до летнего сезона лоукостер не будет летать из Харькова и Херсона.

Крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair приостановит полеты по 70% маршрутов из Киева до конца марта.

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Об этом свидетельствует информация в системе бронирования авиакомпании на ее сайте.

Отмечается, что до весны Ryanair будет выполнять без перерыва только три маршрута из аэропорта "Борисполь" из 30 - в Вену, Берлин и Валенсию.

С февраля Ryanair планирует возобновить рейсы в Краков, Познань, Пафос, Мадрид, Лондон и Манчестер.

По состоянию на конец марта маршрутная сеть Ryanair из Киева будет включать 26 пунктов.

Также до летнего сезона лоукостер не будет летать из Харькова и Херсона.

Во Львове у авиакомпании остался один постоянный маршрут - в Лондон. Рейсы из Львова в Болонью она возобновит с 1 февраля.

Зимняя маршрутная сеть Ryanair из Одессы будет включать три рейса: в Краков, Дюссельдорф Веце, Гданськ. Они будут выполняться с начала февраля.

С 10 января лоукостер приостановит полеты из Одессы в Краков на несколько недель.

Что этому предшествовало

Авиакомпания Ryanair с 30 марта запускает рейсы из Киева в Венецию.

Также Ryanair планирует с 30 марта 2021 года запустить рейс Львов-Пиза (Италия).

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Автор: Павел Степанец