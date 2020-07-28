Бельгия снова вводит карантин из-за коронавируса: в одной из провинций будет комендантский час

Ограничения начнут действовать уже с 29 июля.

С завтрашнего дня, 29 июля, в Бельгии снова введут карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.

По словам премьер-министра страны Софи Вильмес, разрешено будет собираться не больше пяти человек, если люди не проживают совместно одной семьей. До этого времени ограничения на собрания составляли 15 человек, пишет DW.

Глава правительства рассказала о росте числа новых заражений коронавирусом в стране и предупредила, что ограничение предварительно усиливаются на четыре недели с целью предотвратить установление общего запрета на выход на улицу.

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На четыре недели также вводятся ограничения относительно возможного количества участников публичных мероприятий. Если раньше в помещениях было разрешено собираться до 200 человек, а под открытым небом до 400, то теперь речь идет о 100 и 200 соответственно. Походы в магазины за покупками бельгийцы отныне должны осуществлять в одиночестве и тратить на это не больше, чем получаса. Также правительство настаивает на том, чтобы люди работали в режиме "домашнего офиса" везде, где это возможно.

Глава бельгийского правительства призвала граждан к "терпению" и "мужеству".

В одной из бельгийских провинций - Антверпене - внедряются еще более жесткие ограничительные меры - в частности, комендантский час. С 23:30 и до 6:00 жителям города запрещено покидать свое жилье. Бары и рестораны должны быть закрыты с 23:00. Также запрещаются любые контактные и командные виды спорта. Кроме того, вводится требование обязательной работы в режиме "домашнего офиса", если это возможно и разрешено работодателем.

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Губернатор провинции Антверпен Кэти Беркс обратилась к жителям с призывом оставаться дома как можно больше. Она также призвала отказаться от поездок, если в этом нет абсолютной необходимости.

По состоянию на 28 июля в Бельгии, где проживают 11,5 миллиона человек, зарегистрировано более 66 тысяч случаев заболевания коронавирусом, почти 10 тысяч человек умерли.

Как сообщал УНИАН, ранее в Бельгии умер участник первой велогонки после карантина.

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