В Бельгии умер участник первой велогонки после карантина

Нильсу де Вриендту было всего 20 лет.

Бельгийский велогонщик Нильс де Вриендт умер во время шоссейной гонки.

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Об этом сообщает Cyclingnews.com.

20-летний спортсмен принимал участие в гонке, которая проходила в городе Вортегем-Петегем. Де Вриендт потерял сознание, а врачи не смогли его спасти. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Шоссейная гонка стала первым стартом в Бельгии после смягчения карантина, во время которого весь спорт находился на паузе.

Мероприятие с участием ведущих бельгийских команд было тренировочным и давало возможность велогонщикам подготовиться к возобновлению официального сезона. Гонка была прервана.

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