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В Бельгии умер участник первой велогонки после карантина

19:54, 06 июля 2020
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Нильс де Вриендт скончался от сердечной недостаточности / фото twitter.com/Cyclingnewsfeed

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Об этом сообщает Cyclingnews.com.

20-летний спортсмен принимал участие в гонке, которая проходила в городе Вортегем-Петегем. Де Вриендт потерял сознание, а врачи не смогли его спасти. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Шоссейная гонка стала первым стартом в Бельгии после смягчения карантина, во время которого весь спорт находился на паузе. 

Мероприятие с участием ведущих бельгийских команд было тренировочным и давало возможность велогонщикам подготовиться к возобновлению официального сезона. Гонка была прервана.

УНИАН ранее сообщал о том, что французская чемпионка мира по скалолазанию погибла в результате падения.

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