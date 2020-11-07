Обновлены в ночь на субботу правила запрещают въезд иностранным гостям, которые были в Дании или проезжали через нее, и расширяют требования к самоизоляции для британцев и местных жителей, включая всех членов их семей.

Великобритания ввела запрет на въезд из Дании из-за нового штамма коронавируса, который распространился на людей от норок. Гражданам, которые возвращаются из Дании, нужно самоизолироваться на 14 дней.

Об этом сообщает BBC.

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Министр транспорта Грант Шеппс заявил, что это решение действовать быстро вытекает из сообщений органов здравоохранения Дании о широко распространенных вспышках коронавируса на норковых фермах.

"Обеспечение безопасности населения Британии остается нашим главным приоритетом" - заявил он.

Обновленные в ночь на субботу правила запрещают въезд иностранным гостям, которые были в Дании или проезжали через нее, и расширяют требования к самоизоляции для британцев и местных жителей, включая всех членов их семей.

Коронавирус в норок: что известно

В Дании обнаружено 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку.

Отметим, инфицирование норок коронавирусом зарегистрировано, кроме Дании, еще в пяти странах.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии.

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Автор: УНИАН