Великобритания ввела запрет на въезд из Дании из-за нового штамма коронавируса, который распространился на людей от норок. Гражданам, которые возвращаются из Дании, нужно самоизолироваться на 14 дней.
Об этом сообщает BBC.
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Министр транспорта Грант Шеппс заявил, что это решение действовать быстро вытекает из сообщений органов здравоохранения Дании о широко распространенных вспышках коронавируса на норковых фермах.
"Обеспечение безопасности населения Британии остается нашим главным приоритетом" - заявил он.
Обновленные в ночь на субботу правила запрещают въезд иностранным гостям, которые были в Дании или проезжали через нее, и расширяют требования к самоизоляции для британцев и местных жителей, включая всех членов их семей.
Коронавирус в норок: что известно
- В Дании обнаружено 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку.
- Отметим, инфицирование норок коронавирусом зарегистрировано, кроме Дании, еще в пяти странах.
- Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии.
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