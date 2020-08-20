CNN: Ученые рассчитали шансы заразиться COVID-19 в самолете

Как оказалось, чтобы заразиться коронавирусом на борту самолета, необходимо совпадение целого ряда условий.

Сидеть в окружении незнакомых людей на борту самолета - это, на первый взгляд, довольно рискованная ситуация во времена пандемии коронавируса. Но некоторые эксперты указывают на то, что до сих пор было очень мало случаев распространения COVID-19 во время полета. По их мнению, шансы подхватить опасную болезнь в самолете значительно меньше, чем кажется.

Как пишет CNN, пандемический страх резко сократил воздушных трафик в мире, который к тому же ограничен закрытием границ. Но если новые научные выводы подтвердятся, может оказаться, что все страхи заразиться на борту самолета были напрасными.

Читайте такжеМАУ заявила о пересмотре программы полетов до 14 сентября В одном из случаев оказалось, что на борту рейса из США на Тайвань, который был осуществлен 31 марта, у 12 пассажиров были симптомы заражения коронавирусом. После этого всем 328 пассажирам и членам экипажа провели тесты на коронавирус. Результаты показали, что никто из пассажиров и команды самолета не заразился.

CNN добавляет, что определенные случаи передачи инфекции во время полета все же были, но их очень мало. Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, выявило доказательства возможной передачи коронавируса во время четырехчасового полета из Тель-Авива во Франкфурт. Этот рейс тоже был выполнен в марте. Двое пассажиров были инфицированы после полета с группой туристов, которые контактировали с зараженным менеджером отеля и тоже заразились. Об этом свидетельствует исследование Института медицинской вирусологии Университета Гете во Франкфурте.

Два человека, которые заразились во время этого рейса, сидели в хвосте самолета напротив группы из семи пассажиров, которые не знали, что подхватили вирус в Израиле. Ранее, 2 марта, во время перелета из Великобритании во Вьетнам один пассажир заразил коронавирусом около 14 других людей и члена экипажа. Это единственный случай массовой передачи коронавируса на борту самолета.

Читайте такжеRyanair сокращает 20% рейсов на осень: какие направления пострадают больше всего CNN пишет, что объяснением относительно низкого риска заразиться во время перелета может быть система вентиляции в салонах авиалайнеров. Она полностью меняет воздух в кабине каждые 2-3 минуты. Кроме того, на современных самолетах установлены фильтры, которые убирают из воздуха 99,99% частиц. Кроме того, авиакомпании ввели новые протоколы безопасности. Маски надевать обязательно как для пассажиров, так и для членов экипажа. Пассажирам меряют температуру, салон тщательно убирают, а движение по нему во время полета ограничено.

Профессор статистики из Массачусетского института технологий Арнольд Барнетт попытался рассчитать шансы заразиться коронавирусом на борту самолета во время короткого перелета. Его расчеты обнаружили большое преимущество пустого места посередине.

Читайте такжеПограничники уточнили, кто может не проходит самоизоляции по приезду в Украину Барнетт сделал свои расчеты на основе условий, что полет длится примерно 2-3 часа на борту самолета класса Airbus 320 или Boeing 737. Все пассажиры в масках, а с каждой стороны салона по три занятых сиденья. При таких условиях, если все места заняты, шансы заразиться коронавирусом составляют один на 4,3 тысячи. Если же место посередине пустое, шансы сокращаются до одного на 7,7 тысяч.

"Многие вещи сейчас стали более опасными, чем до пандемии COVID-19. И авиация не стала исключением. Но три вещи должны пойти не так, чтобы вы заразились на борту. В салоне должен быть заразный пациент с COVID-19. Если такой человек есть и он в маске, тогда должно произойти так, чтобы маска не сдержала передачу. Также пациент должен сидеть достаточно близко, чтобы вы пострадали от передачи", - пояснил ученый.

Барнетт добавил, что он учел все эти вероятности, когда делал свои расчеты.

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Перевод: Лесь Дымань