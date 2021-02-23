В Ивано-Франковской ОГА отметили, что тесное общение, несоблюдение масочного режима, социальной дистанции являются причинами стремительного распространения коронавирусного заболевания.

Из-за резкого увеличения количества больных COVID-19 в Ивано-Франковской области на горнолыжном курорте «Буковель» закроют заведения общественного питания и усилят карантинные меры.

Читайте такжеВ Карпатах объявили штормовое предупреждение: возможны лавины

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской облгосадминистрации.

«В течение последних недель мы наблюдаем резкое увеличение количества больных COVID-19. Область лидирует по ежедневному суточному приросту лиц с установленным диагнозом коронавируса. Больше всего таких больных фиксируют в г. Яремче, Надвирнянском, Богородчанском районах и областном центре. Именно здесь на протяжении новогодних и рождественских праздников были наибольшие скопления людей. Сейчас мы должны приложить все усилия, чтобы прервать цепь распространения болезни, в частности вынуждены ввести строгие карантинные меры», - рассказал председатель ОГА Андрей Бойчук.

Он добавил, что именно тесное общение, несоблюдение масочного режима, социальной дистанции являются причинами стремительного распространения коронавирусного заболевания.

Для сдерживания распространения коронавирусной болезни в ОГА определили основные направления работы курорта во время карантина. Это закрытие для посетителей ресторанов, баров и кафе; создание на горнолыжных трассах и подъемниках специальной инфраструктуры для обеспечения соблюдения карантинных требований отдыхающими; соблюдение жителями отелей социальной дистанции и строгого масочного режима; широкое информирование отдыхающих о карантинных мерах.

Ситуация с коронавирусом на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области из-за высокого роста заболеваемости COVID-19 областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение закрыть заведения общественного питания с 22 по 28 февраля, кроме работы на вынос. В области с 22 февраля запретили проводить любые массовые мероприятия. Здесь закрыты кинотеатры, театры, ночные клубы и другие развлекательные заведения.

На Ивано-Франковщине создано 16 блок-постов для предотвращения распространения COVID-19, а также развернут первый в Украине мобильный COVID-госпиталь.

За последние сутки в области обнаружено 716 случаев коронавирусной болезни.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко назвал причиной вспышки заболеваемости COVID-19 в Ивано-Франковской области массовый приезд иностранных туристов на горнолыжный курорт «Буковель».

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Светлана Макринская