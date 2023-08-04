Далеко не всем пассажирам разрешается сидеть у аварийного выхода в самолете.

Многие путешественники знают, что лучшие места в эконом-классе самолета – это ряды возле аварийного выхода, ведь там у них есть дополнительное пространство для ног. Кроме того, аварийные выходы часто находятся над крыльями, где турбулентность не так страшна, как в других частях самолета.

Тем не менее, есть несколько категорий людей, которые не могут пользоваться привилегией сидеть на этих специальных местах эконом-класса. Дело в том, что существуют довольно строгие правила о том, кто может и кто не может сидеть на этих местах – и дело не в дискриминации, а в правилах безопасности, пишет The Sun со ссылкой на одного из бортпроводников.

По его словам, эти правила не относятся к конкретной авиакомпании, они разработаны Управлением гражданской авиации. Введены эти правила на случай того, если во время полета возникнет чрезвычайная ситуация, и тогда потребуется как можно быстрее открыть аварийный выход и эвакуировать пассажиров. Сделать это должны будут люди, сидящие в аварийном ряду.

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Кому нельзя сидеть возле аварийного выхода в самолете

1. Люди с инвалидностью или ментальными проблемами. Если физические или умственные особенности пассажира мешают ему быстро передвигаться, бортпроводники обязаны пересадить его на другое место.

2. Пассажиры со значительными нарушениями зрения или слуха. Необходимо, чтобы люди у аварийных выходов быстро реагировали на инструкции.

3. Пассажиры преклонного возраста и люди неподходящих физических размеров. Обычно пассажиров у аварийных выходов предупреждают, что в случае аварийной ситуации они должны будут открыть аварийный выход – для этого нужны не только скорость, но и определенные физические усилия.

4. Дети. Даже если они летят в сопровождении взрослых. Очевидно, что возлагать на детей ответственность за безопасность других пассажиров – это очень плохая идея.

5. Пассажиры с животными. Домашний любимец может повлиять на скорость пассажира при реагировании на чрезвычайную ситуацию. Животное также может блокировать других людей, пытающихся выбраться через выход, поэтому лучше, чтобы они сидели в другом месте.

Добавим, что сидящие на аварийных рядах пассажиры обязаны на время взлета и посадки класть на верхние полки все свои вещи, в том числе верхнюю одежду и небольшие сумочки, чтобы руки были свободны. Также они не имеют права оставлять ручную кладь под сиденьями.

Как сообщал УНИАН, ранее бывший пилот Ханс Маст раскрыл свое золотое правило полета, которое, по его мнению, может спасти жизнь пассажира в случае чрезвычайной ситуации в самолете.

Также эксперты рассказали, как повысить свои шансы на выживание в авиакатастрофе. В частности, сделать это можно при помощи правильного подбора гардероба и еще нескольких полезных привычек.

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