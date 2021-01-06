По словам эксперта, туристическая отрасль сейчас переживает большие сложности.

В туризме существуют так называемые высокие сезоны - когда цены резко идут вверх. Эти сезоны легко спрогнозировать, а потому можно спланировать свои поездки таким образом, чтобы сэкономить.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказала соучредитель национального украинского туроператора Елена Бойко. По ее словам, ближайшего снижения цен на турпоездки можно ожидать после 10 января.

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"Это условия бизнеса. Цены всегда автоматически поднимаются в так называемый высокий сезон - на Новый год очень ощутимо, билетов становится меньше. Также высокий сезон всегда на майские праздники. И дальше уже в зависимости от курорта: если это морское направление, то в июле-августе тоже весьма поднимается цена. Это сезонные колебания, которые прогнозируются", - сказала эксперт.

По словам Бойко, туристическая отрасль сейчас переживает большие сложности.

"Туристический бизнес просел весьма ощутимо, думаю, мы работаем процентов на 40-50 своих возможностей. Если мы сравниваем с прошлым годом, то мы работаем только в тех странах, которые готовы принимать наших клиентов, а 60% стран от общего туристического потока просто закрыты, там не ждут наших гостей", - сказала Бойко.

Также, по ее словам, сейчас граждане Украины предпочитают теплые страны: 70% выезжают за границу, а 30% едут кататься на лыжах в Карпаты.

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Автор: Андрей Василюк